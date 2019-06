Nyopprykkede Aston Villa fristiller åtte spillere

Mandag rykket Ørjan Nylands Aston Villa opp til Premier League. Lørdag lot klubben Mile Jedinak og sju andre spillere gå.

Under en uke etter at Aston Villa slo Derby 2-1 og sikret opprykk til den engelske toppdivisjonen, bekrefter Nylands klubb at åtte spillere forlater den tradisjonsrike klubben.

Foruten 34 år gamle Jedinak slippes Alan Hutton, Tommy Elphick, Albert Adomah, Glenn Whelan, Ritchie De Laet, Mark Bunn and Micah Richards.

– Vi vil takke dem alle for deres bidrag, og vi ønsker dem lykke til i framtiden, skriver klubben på sitt nettsted.

Fansen liker nok ikke å måtte se forsvarsspiller Hutton forlate klubben. Med tilnavnet «den skotske Cafu» ble han en kultfigur og spilte 202 kamper over åtte sesonger.

Også Adomah, som har vært fast inventar på laget, har spilt sin siste kamp for Birmingham-klubben. Han ble kåret til Aston Villas beste spiller i 2017/2018-sesongen.

Ørjan Nyland, som har vært ute med langtidsskade siden årsskiftet, har kontrakt med klubben til 2021.

