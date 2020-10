Nysgjerrighet rundt norske spillere i Dortmund: - Jeg får spørsmål om det

Listen over nordmenn i europeiske storklubber blir stadig lengre. Det legges merke til, om vi skal tro Erling Braut Haaland (20) og Martin Ødegaard (21).

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): For mens et flåsete uttrykk tidligere handlet om at storklubber så til Norge for store midtstoppere som kunne stange ballen unna, har tendensen vært en helt annen de siste årene.

Det startet på mange måter med Martin Ødegaard, som tok steget fra Strømsgodset til Real Madrid som 15-åring i 2015.

Hittil sist i rekken er Jens Petter Hauges (20), som like før overgangsvinduets siste dag gikk fra Bodø/Glimt til Milan.

I Italia spiller nemlig ikke bare Hauge, men også blant andre Martin Palumbo (18), Morten Thorsby (24) og Kristoffer Askildsen (19).

Og i gapet mellom Ødegaards Real Madrid-overgang og Hauges Milan-overgang har det skjedd svært mye.

Sander Berge (22) skiftet beite tidligere i år da han ble gikk fra Genk til Premier League og ble Sheffield Uniteds dyreste spiller gjennom tidene i en overgang verdt over 200 millioner kroner, mens Alexander Sørloth (24) ble Norges dyreste spiller gjennom tidene tidligere i sommer da han gikk til RB Leipzig for 270 millioner kroner.

MÅLMASKIN: Erling Braut Haaland forteller at flere i Borussia Dortmund har forhørt seg med han om norske spillere. Foto: Andreas Gebert (AP)

- Får spørsmål om det

Der blir han divisjonskollega med Erling Braut Haaland (20), som har utviklet seg til å bli en av verdens heteste spisser, og listen over norske spillere i prominente utenlandske klubber kunne fortsatt et stykke til.

Norske spilleres prestasjoner har ikke gått upåaktet hen i de store klubbene, om vi skal tro Haaland selv.

- Jeg får av og til spørsmål av folk i klubben om ulike norske spillere. Jeg tror det er et positivt rykte på Norge med talenter, folk som kommer opp og sånne ting. Det er et positivt rykte på Norge for tiden som jeg liker, sier jærbuen til Nettavisen før skjebnekampen mot Serbia.

Han får støtte av landslagskollega Ødegaard.

- Jeg føler norsk fotball stadig får et bedre og bedre rykte, og slik jeg opplever det er det mange som er interessert og imponert over det vi har fått til og hvor mange som kommer opp. For min del virker det som det er veldig positiv oppmerksomhet rundt norsk fotball om dagen, sier Real Madrid-stjernen til Nettavisen.

TILBAKE PÅ LANDSLAGET: Sander Berge, Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland er tre av Norges utelandsproffer. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB)

NFF-Grøttland: - Ikke mange år siden vi ble latterliggjort

Ødegaard gikk via Nederland før han returnerte til La Liga og Real Sociedad i 2019, og er nå i førstelagsdiskusjonen til Real Madrid.

Litt lenger nord i Europa har Leo Skiri Østigård (20) spilt seg til fast plass i Championship-klubben Coventry, mens det er en stor norsk delegasjon i blant annet Nederland og Belgia.

Tilbake på Ullevaal sitter Håkon Grøttland, seksjonsleder for spiller- og trenerutvikling i Norges Fotballforbund, og fryder seg over utviklingen.

- Det er norsk fotball som får betalt for den jobben som er gjort i hvert fall det siste tiåret. Det enkle svaret er at vi har fått mye mer kompetanse og kunnskap og blitt mye mer bevisste rundt utviklingsarbeidet i norsk fotball, sier han til Nettavisen.

Han forteller at både forbundet og klubbene har løftet seg kraftig de siste årene, og mener betalingen nå endelig begynner å vise seg.

- Og når én bryter gjennom, gjør det noe med mentaliteten til unggutta. Når én sprenger grenser, så komme de andre etter.

SPILLERUTVIKLER: Håkon Grøttland i NFF. Foto: Screenshot (Twitter.com)

Han omtaler det som «veldig gøy» å se overnevnte spillere, som alle har vært i NFF-systemet fra ung alder, entre de største scenene i europeisk fotball.

Tålmodighet er mye av nøkkelen for at NFF nå får betalt for jobben og kursen som er staket ut, ifølge Grøttland.

Han sto i det da forbundet fikk skarp for talentjobben for en del år tilbake.

- Det har vært en lang reise, for du skal ikke så mange år tilbake i tid før vi nærmest ble latterliggjort av mange for det vi drev med her til lands. Da var vi tydelige på at vi måtte ha litt is i magen fordi vi hadde satt i gang noen tiltak. Vi skal bare fire eller fem år tilbake i tid da det stormet kraftig, så jeg er veldig glad på vegne av NFF og de som har jobbet mest med spillerutvikling, avslutter han.