Nytt Bale-bilde får det til å koke under spansk TV-program: - Han driter ut Real Madrid!

På ny er det bilder av Gareth Bale som får det til å koke over for eksperter i Spania.

Gareth Bales forhold både til spanske journalister og spansk kultur er på ny i medias søkelys på den iberiske halvøy.

Nylig gikk Bale ut og stilte seg spørrende til hvorfor hans forhold til golf har blitt så sterkt kritisert. Det er nemlig flere som har hevdet at waliseren anser hobbyen som mer viktig enn fotball.

Under programmet El Chiringuito var waliseren igjen i fokus, kun dager før LaLiga på ny sparkes i gang etter at korona-pandemien førte til en midlertidig pause i den spanske toppdivisjonen.

Les også: Real Madrid og Barcelonas «umulige» oppgave: Hvorfor klarer de ikke erstatte Cristiano Ronaldo og Lionel Messi?

- Driver med sitt

Det har nemlig kommet til det punktet der Bale åpenlyst har blitt hetset på spansk TV. Nå kan mye tyde på at waliseren er klar til å ta igjen.

Tidligere denne uken kom det nemlig frem et lagbilde av Real Madrid-spillerne, der Bale, litt sidestilt fra resten, ser ut til å bedrive en golfsving:

Det fikk det til å gå en kule varmt for et par av ekspertene i det spanske studioet onsdag kveld. Blant annet journalisten Jota Jordi mente at nok fikk være nok:

- Bale ydmyker Real Madrid, tordnet det fra den spanske journalisten, etter at programmet hevdet at «Bale driver med sitt» under det smått famøse lagbildet som har poppet opp.

TV-programmet slo stort opp at «Bale skiller seg ut igjen», og antydet på ny at waliseren ikke gjorde seg selv noen tjenester hva angår sin situasjon i Real Madrid.

Les også: Hvite løgner, redningsaksjoner og en berømt elendig corner: Dette er historien om Iago Aspas

- Komplette idioter

Dette er på ingen måte den første gangen spansk media viser sin misnøye med hvordan Gareth Bale har valgt å opptre som Real Madrid-spiller.

Spesielt banneret Bale viste frem etter å ha sikret Wales kvalifisering til EM-sluttspillet 2020 vekket stor oppsikt i spansk presse.

Den gangen hadde nemlig Bale et walisisk flagg med påskriften «WALES. GOLF. MADRID. I den rekkefølgen», hvilket gjorde at flere begynte å stille spørsmål rundt waliserens dedikasjon til Madrid.

Dette har blant annet ledet til at Bales agent, Jonathan Barnett, har tatt et oppgjør med en spanske pressen rundt behandlingen av det tidligere Tottenham-esset:

- Såkalte eksperter er på TV gang etter gang og sier ting som at Gareth ikke snakker spansk, og at han er en skam. Disse menneskene har aldri møtt ham, og aldri spurt noen om noe, så jeg skjønner ikke hvor dette kommer fra, sa Barnett til talkSPORT.

FORBANNA: Jonathan Barnett har fått nok av kritkken rundt Gareth Bale. Foto: Getty Images / All Over Press

- Gareth Bale snakker spansk, så jeg hører ikke på disse såkalte ekspertene når de gjør seg selv til komplette idioter når de går på TV for å snakke tull.

Bale har også fått sterk kritikk i Spania da han ved flere anledninger forrige sesong bestemte seg for å forlate Santiago Bernabéu da han ikke var tatt ut i troppen til kamper.

Det var heller ingen hemmelighet at Zinedine Zidane ønsket å kvitte seg med waliseren før denne sesongen. Han skal også ha vært nær en overgang til kinesisk fotball.

Bale har spilt i Real Madrid siden 2013, og har vunnet hele fire Champions League-titler med de hvitkledde fra den spanske hovedstaden.