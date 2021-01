Nytt bud på Moldes Stian Gregersen

I midten av november avslo Molde et bud på Gregersen. Nå har de mottatt et nytt og forbedret tilbud.

Det får Nettavisen opplyst fra flere hold. Ifølge opplysningene skal budet nok en gang komme fra MLS-klubben Sporting Kansas City, det er samme klubb som har fulgt midtstopperen i lengre tid. Den amerikanske klubben ønsker å strekke seg langt for å hente midtstopperen som ble tatt ut på landslaget i fjor høst.

Det ferske budet skal ligge på et tosifret antall millioner, rundt 10 millioner norske kroner, og tikket inn på Aker Stadion få dager før 2020 ble til 2021. Budet for i overkant av én måned siden skal ha vært på syv millioner og var et stykke unna det Molde er villige til å selge for.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra daglig leder i Molde Ole Erik Stavrum til hvordan klubben stiller seg til budet fra USA. Han har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

Gregersen imponerte stort for Molde i 2020-sesongen. Midtstopperen ble belønnet med en landslagsplass til kampene som etter planen skulle vært spilt i november.

- Da beskjeden kom, var det en guttedrøm som gikk i oppfyllelse for meg. Jeg er stolt, uttalte Gregersen til Romsdals Budstikke, kort tid etter at uttaket var klart.

Han måtte senere melde forfall på grunn av en liten skade.

Nettavisen har også forsøkt å komme i kontakt med Gregersen, samt hans agent, men har ikke lykkes med å komme i kontakt fredag kveld.

Da Molde besøkte Arsenal i Europa League-gruppespillet på Emirates i London i november var det flere engelske klubber tilstede for å ta 25-åringen nærmere i øyesyn. Etter det Nettavisen forstår har det enda ikke foreligget noen bud fra hverken Premier League eller Championship-klubber.

Gregersens kontrakt med Molde går ut i 2022.

