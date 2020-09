Nytt dansk soloshow i Tour de France – norsk bom

Danske Søren Kragh Andersen (26) kom alene til mål på den 19. etappen av Tour de France fredag og solovant dermed for andre gang i årets ritt.

Også på den 14. etappen la Sunweb-syklisten feltet bak seg på de siste kilometerne og kom til mål i ensom majestet.

Fredag gjentok historien seg på den 166,5 kilometer lange etappen fra Bourg-en-Bresse til Champagnole.

Kragh Andersen gikk i brudd som del av en større gruppe med rundt tre mil igjen. Ikke lenge etter stakk han fra bruddkameratene og fortsatte alene i front.

Bak klarte ikke forfølgerne å organisere seg godt nok til å innhente den temposterke dansken. Dermed kunne Kragh Andersen juble for sin andre etappeseier på en liten uke.

– De siste kilometerne skrek jeg om de kunne bekrefte at jeg ledet med et minutt. Jeg kunne ikke tro det. To seirer i samme Tour de France gjør meg målløs. Jeg kunne ikke drømt om noe bedre, sa dansken i seiersintervjuet.

Nummer sju

Seieren var Kragh Andersens sjuende som proff og Danmarks 21. i Tour de France gjennom historien.

– Jeg tenkte at dersom jeg fikk en liten luke, ville de andre i bruddet begynne å kikke på hverandre. Det var akkurat det de gjorde. Dette er et minne for livet, sa seierherren.

Sloveneren Luka Mezgec spurtet til annenplass, mens belgiske Jasper Stuyven ble nummer tre.

Edvald Boasson Hagen forsøkte en stund å kjøre seg opp til gruppen bak Kragh Andersen, men kom seg aldri opp. Dermed fikk ikke de norske rytterne med utfallet av den 19. etappen å gjøre.

Boasson Hagen trillet i mål til 13.-plass. Alexander Kristoff og de øvrige norske rytterne kom inn med hovedfeltet.

– Det var mye støting og lite forutsigbart hva som ville skje i dag. Jeg klarte ikke være med, sa Boasson Hagen til TV 2.

Intet nytt i toppen

Fredagens etappe medførte ingen endringer i kampen om sammenlagtseieren. Primoz Roglic har fortsatt 57 sekunder til gode på landsmannen Tadej Pogacar i kampen om den.

Lørdag skal Roglic, Pogacar og resten av sammenlagtkanonene kjempe det siste slaget om seieren i årets ritt. Da venter en 36,2 kilometer lang bakketempo med målgang på toppen av stigningen opp til La Planche des Belles Filles.

Tour de France avsluttes søndag med den tradisjonsrike etappen med målgang på Champs-Élysées.

