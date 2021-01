Nytt skrekkfall i Adelboden i skuffende norsk omgang

Amerikanske Tommy Fords fall overskygget det som i alt var en skuffende førsteomgang sett med norske øyne i storslalåmrennet i sveitsiske Adelboden lørdag.

Rapportene fra målområdet skal gå på at Ford er bevisst, ifølge blant annet den sveitsiske TV-kanalen SRF.

Ford fikk trøbbel i avslutningen som fjerde mann ut og skled inn i sikkerhetsnettet. Der ble han liggende og fikk behandling. Det gjorde at rennet ble stanset i over 25 minutter. Ford ble fraktet vekk av et ambulansehelikopter. Fallet skjedde like før den siste porten der Lucas Braathen skadet seg stygt fredag. Braathen er ute resten av sesongen.

Også Atle Lie McGrath falt fredag og vil være ute i flere uker.

Den norske innsatsen i førsteomgangen var skuffende, og ingen har foreløpig klart å tukte tiden til sveitsiske Loïc Meillard, som utnyttet sitt startnummer 1 og leverte godt hele veien.

Aleksander Aamodt Kilde er beste nordmann 98 hundredeler bak Meillard. Henrik Kristoffersen er 2,08 sekunder bak teten, mens Leif Kristian Nestvold-Haugen har 2,23 sekunder å ta igjen før finalen.

Gårsdagens vinner, Alexis Pinturault er nærmest Meillard med 30/100. Bak ham ligger sammenlagtlederen i storslalåmcupen Marco Odermatt (+0,70).

