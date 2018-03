Nytt finalenederlag for Håvard «Rain» Nygaard og Faze Clan

Søndagens storfinale ble av det dramatiske slaget. Til slutt ble det en ny nedtur for Nygaard og Faze Clan.

FAZE CLAN - FNATIC 2-3 (16-5, 20-22, 7-16, 16-11, 17-19):

Norske Håvard «Rain» Nygaard og hans Faze Clan hadde søndag muligheten til å gå til topps i Counter-Strike-turneringen Intel Extreme Masters i polske Katowice.

Slik gikk det ikke.

Til tross for at nordmannens lag ble sett på som favoritter i forkant av finalen, fikk de knallhard kamp av det svenske laget Fnatic. Den tidligere CS-storheten vant matchen over fem runder med stillingen 3-2 etter en høydramatisk avslutning.

Dermed ble det et nytt finalenederlag for Faze Clan, som også tapte finalen av en tilsvarende stor turnering i Boston tidligere i år. Den gang var det amerikanske Cloud9 som ble for sterke.

Finaleseieren sikret Fnatic 250.000 dollar i premiepenger, eller nesten to millioner kroner.

Nygaard og Faze Clan måtte på sin side nøye seg med 100.000 dollar, noe som tilsvarer i underkant av 800.000 kroner.

Overlegen start



Faze fikk en perfekt start på matchen, og tok raskt en ledelse på Cache som Fnatic ikke klarte å svare på. Til slutt fant Nygaard og Faze det første kartet overlegent 16-5.

På kampens andre bane, Inferno, fikk Faze igjen en god start, men her klarte svenskene å slå tilbake. 9-6 ble til 13-15 før Faze slo tilbake til 15-15 og tvang Fnatic til ekstrarunder på Inferno. Inferno er tydeligvis et kart der Faze ofte ender med å måtte spille ekstrarunder, for det samme skjedde mot Cloud9 i kvartfinalen.

Heller ikke mot Fnatic var det nok med et sett med ekstrarunder, og lagene måtte ut i doble ekstraomganger. Der var Fnatic sterkest, og vant 22-20, og utlignet dermed til 1-1 sammenlagt.

I FINALEN: Norske Håvard «Rain» Nygaard var eneste norske representant i finalen. Her senker han «JW» på Inferno.

Trøbbel

Med en tung avslutning på Inferno, ble det ikke noe bedre med starten på Overpass. Fnatic overkjørte Faze, og gikk rett opp i en 6-0-ledelse. Da våknet Faze igjen, og anført av Ladislav «Guardian» Kovacs slo de tilbake til 8-7. Etter sidebytte ble det imidlertid enveiskjøring, og Fnatic vant overbevisende med 16-7.

Med kniven på strupen visste Faze at de måtte slå tilbake på kampens fjerde bane, Mirage.

Og stjernelaget gjorde nettopp det. Ved sidebytte ledet Nygaard og Faze 11-4. Faze fulgte opp med å vinne pistolrunden etter sidebyttet, og fortsatte å presse Fnatic. Selv om det svenske laget gjorde en langt bedre figur som antiterrorister, vant Faze 16-11 på Mirage. Dermed slo de tilbake til 2-2 sammenlagt, og sørget for at finalen skulle avgjøres på Train-banen.

Høydramatisk



Også på Train fikk Faze med seg en god start, men også denne gangen slo Fnatic tilbake.

Til tross for at Nygaard og lagkameratene ved et punkt ledet 6-2, var ledelse kuttet ned til knappest mulig margin til 8-7 ved sidebytte.

Lagene fulgte hverandre tett, og Faze tok etter hvert matchpoint på stillingen 15-14. Likevel sørget strålende spill fra Robin «Flusha» Rönnquist for 15-15 og ekstrarunder.

I ekstrarundene ble det på nytt dramatisk. På stillingen 17-18 hadde Fnatic muligheten til å avgjøre kampen. Den muligheten benyttet svenskene seg av, og plukket ned Faze Clan én etter én.

STORFINALE: Trofeet lagene kjempet om i finalen av CS-finalen i Intel Extreme Masters.

Stjernelag

Nygaard og Faze Clan blir regnet for å være blant verdens aller beste lag. Søndagens finale understreket det, til tross for at Fnatic ble for sterke.

Nygaard med seg svenske Olof «Olofmeister» Kajbjer, danske Finn «Karrigan» Andersen, Ladislav «Guardian» Kovacs fra Slovakia, samt bosniske Nikola «Niko» Kovac på Faze.

Ved nyttår kåret det populære CS-nettstedet HLTV norske «Rain» Nygaard til verdens 4. beste spiller. Lagkameraten «Niko» Kovac havnet på andreplass i kåringen, mens også «Guardian» Kovacs og «Olofmeister» Kajbjer ble plassert blant verdens 20 beste spillere.

Til tross for stjernemannskapet, ble det altså en ny nedtur for Faze i søndagens finale.

Nygaard var eneste norske representant i finalen, men har ikke vært alene om å representere Norge i turneringen. Joakim «Jkaem» Myrbostad deltok for det australske laget Renegades, mens Ruben «Rubino» Villarroel representerer det danske laget Heroic.

