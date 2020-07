Nytt Glimt-fyrverkeri – holdt full lekestue mot Brann

Bodø/Glimt fortsetter å fyre på samtlige sylindere i sesonginnledningen i Eliteserien. Søndag ydmyket de Brann 5-0 på Aspmyra. Molde slo Mjøndalen 2-1.

Kasper Junker og lagkameratene gjorde kort prosess med gjestene fra Bergen. Fire scoringer i løpet av den første drøye halvtimen er sjelden kost på øverste nivå i norsk fotball. I annen omgang kom nummer fem.

Brann-spillerne måtte nøye seg med statistroller og vil ikke huske søndagskvelden i Bodø med særlig stor glede. Den overbevisende seieren betyr at Glimt fortsatt nekter å gi bort poeng i årets eliteserie. Full pott etter seks omganger gir tabelltopp, to poeng foran Molde.

Romsdalsklubben måtte på sin side ha en halvtime på å åpne scoringene mot Mjøndalen søndag. Da kom det til gjengjeld to raske i det som til slutt ble 2-1-seier.

Også Kristiansund er ubeseiret etter seks kamper. Amahl Pellegrino hadde hovedrollen i det som til slutt ble ett poeng og 2-2 mot Strømsgodset i Drammen. Pellegrino sto bak begge gjestenes scoringer, hvorav det andre var en klar kandidat til årets mål i Eliteserien.

Oppgjøret mellom Odd og Haugesund endte målløst, mens Sarpsborg slo Sandefjord 3-0.

Glimt-fest

Bodø/Glimt-spillerne har vist nese for mål så langt denne sesongen. Søndag brukte Junker kun et lite kvarter på å score sitt sjette og sjuende mål for sesongen. Det ga hjemmelaget en pangstart på Aspmyra.

Sett med Brann-øyne skulle kvelden bare bli verre og verre. Philip Zinckernagel og Ulrik Saltnes sørget for at det sto 4-0 til pause. I annen omgang fullførte danske Junker sitt hattrick.

Dermed står Glimt med 23 fulltreffere på seks kamper denne sesongen. Ingen av rivalene er i nærheten av å matche serielederens målappetitt.

Molde følger nærmest både på scoringsstatistikken og tabellen etter 2-1 over Mjøndalen søndag. Joakim Aursnes og venstreback John Kitolano sto bak scoringen før pause, den siste av dem et volleyskudd Mjøndalen-keeper Sosha Makani ikke klarte å holde ute.

Før hjemmelaget tok ledelsen hadde Mjøndalen yppet seg, og laget til Vegard Hansen fikk sjansen ti å utligne på straffe like før slutt. Molde-keeper Andreas Linde reddet imidlertid forsøket fra Christian Gauseth.

Pellegrino herjet

Kristiansund-spiss Amahl Pellegrino var tilbake på gamle trakter i Drammen søndag, og på sin tidligere hjemmebane tok 30-åringen like godt taktpinnen.

Først sendte han gjestene i ledelsen etter en snau halvtime etter en stygg keeperfeil av Godsets Viljar Myhra. Deretter økte samme mann til 2-0 på praktfullt vis. Skuddet fra 25 meter var det skyhøy klasse over, og ballen føk inn i krysset.

Etter pause kom Godset tilbake. Scoringer av Johan Hove og Moses Mawa ga ett poeng og 2-2. Likevel fortsetter den gode seriestarten for serietreer Kristiansund.

Sarpsborg hadde til gode å ta poeng før søndagens møte med Sandefjord, men i hvalfangerbyen ble det endelig noe å juble for. Ismaila Coulibaly, Jørgen Strand Larsen og Joachim Soltvedt scoret målene i det som var en etterlengtet seier.

I Skien klarte verken Odd eller Haugesund å finne nettmaskene. Hjemmelagets Filip Rønningen Jørgensen var nærmest med et skudd som duppet ned etter å ha truffet tverrliggeren. Mål ble det ikke dømt, og reprisene som ble vist, ga ingen indikasjoner på at ballen var over streken.

