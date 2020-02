Nytt gull til Olsbu Røiseland - ble historisk

Marte Olsbu Røiseland tok nytt gull og sikret statusen som VM-dronning i Anterselva.

Marte Olsbu Røiseland ble den første skiskytter i historien til å ta sju medaljer i et VM da hun sikret seg gull på søndagens 12,5-kilometer i Anterselva.

29-åringen fra Froland vant foran Dorothea Wierer fra Italia og svenske Hanna Öberg etter en dramatisk avslutning.

Les også: De norske skiskytterne hylles etter svensketrøst

- Klikket i hodet mitt

Olsbu Røiseland slet lenge i søndagens renn og lå på 22. plass etter andre skyting. Hun kunne knapt tro det selv da hun kjempet om gull til sutt.

- Jeg er så glad. Det var så tungt i dag. Jeg bare raste nedover på listene etter den liggende skytinga. Så plutselig traff jeg på stående og klatret plass etter plass. Plutselig var gullet innen rekkevidde, og jeg så at Wierer begynte å vagge litt, da bare klikket det oppi hodet mitt, sier Olsbu Røiseland til NRK.

Les også: Søndagens Premier League-rykter

Det var først da hun fikk beskjed fra trenerteamet om at Wierer slet etter siste skyting, at Olsbu Røiseland skjønte at hun kunne vinne.

- Først skjønte jeg at jeg fikk tre stykker jagende bak meg og da prøvde jeg bare å holde de bak meg, men så er det trenerne som sier at du må gå for gullet. «Dorothea (Wierer) er sliten. Du kan klare det». Da fikk jeg litt motivasjon. Da jeg fikk ryggen hennes var jeg sikker på at dette skal jeg klare.

SØLV OG GULL: Marte Olsbu Røiseland og sølvvinner Dorothea Wierer snakker sammen etter søndagens fellesstart. Foto: Tiziana Fabi (AFP)

Langt bak halvveis

Det var imidlertid lite som tydet på at Olsbu Røiseland skulle blande seg inn i medaljekampen etter to strafferunder på de to første skytingene.

Etter andre skyting lå hun på 22. plass, over minuttet bak teten.

Det så også ut til å gå tyngre i sporet enn normalt for Froland-jenta, som til de grader fikk fart på både skytingen og skiene etter hvert.

- Det er helt utrolig. Jeg må innrømme at jeg hadde avskrevet Marte i gullkampen, jeg også. Han var tung på førsterunden og tapte utover på andrerunden, sa NRKs skiskytterekspert Ola Lunde etter at gullet var i boks.

Olsbu Røiseland reiser nå hjem fra Anterselva med gull fra stafett, mix-stafett, mix-stafett singel, sprint, fellesstart, samt bronse fra 15-kilometer og jaktstart.

SJU MEDALJER: Marte Olsbu Røiseland viser fram medaljene hun har vunnet i Anterselva. Foto: Leonhard Foeger (Reuters)

Tiril Eckhoff ble nest beste norske på sjuendeplass, mens Ingrid Landmark Tandrevold endte som nummer 16.