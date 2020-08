Nytt HamKam-poengtap på overtid: - Det er det villeste!

Nedturene etter ordinær tid vil ingen ende ta for Marcus Pedersen og hans lagkamerater.

ÅSANE - HAMKAM 2-2:

Kamma-laget har slitt stort denne sesongen, men ville ligget langt høyere på tabellen om fotballkampene i OBOS-ligaen kun varte i 80 minutter.

Laget hadde før fredagens oppgjør mot Åsane mistet totalt ti poeng etter 80 minutter spilt de første åtte serierundene, og spesielt på overtid har klubben fra Hamar virket paralyserte.

Før Åsane-kampen hadde de tapt poeng hele fem ganger på overtid, men ting så, nærmest sedvanlig, riktig lyst ut da uret passerte 80 minutter på Myrdal Stadion fredag.

Deretter kom spøkelset smygende innpå Kamma-laget igjen.

Først reduserte Håkon Lorentzen til 1-1 etter 87 minutter, og etter 95 minutter var HamKams sjette poengtap på overtid et faktum.

Et skudd fra Kristoffer Valsvik gikk via en forsvarsspiller og i mål til 2-2, og sørger for at Kamma blir liggende sist i OBOS-ligaen - fortsatt uten seier så langt denne sesongen.

I Eurosport-studioet fulgte ekspertpanelet innspurten i Åsane, nettopp på grunn av HamKams problemer i sluttminuttene, og da scoringen kom tok det helt av.

- Det er det villeste! Det går ikke an, utbrøt Petter Bø Trosterød mens han holdt hendene foran ansiktet.

- Igjen så er det HamKam som blir gjort til latter på overtid!

SCENES: Her tar det helt av i Fotball Direkte etter at HamKam tapte poeng på overtid for sjette gang denne sesongen. Foto: Skjermdump/Dplay.

Dermed må laget fra Hamar fortsatt se langt etter sesongens første seier. Ting så imidlertid riktig så lyst ut etter at Marcus Pedersen hadde gitt laget ledelsen før pause, mens Jonas Enkerud doblet ledelsene etter hvilen.

Det ene poenget gjør imidlertid at laget blir liggende med tre poeng, mens Åsane har 14 poeng på femteplass.