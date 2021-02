Nytt hjemmesjokk for Liverpool

Liverpool er ikke friskmeldt etter to solide borteseirer. Onsdag snublet rødtrøyene igjen for et bunnlag på Anfield i Brightons overraskende 1-0-seier.

Tross et massivt trykk i utligningsjakten greide ikke Liverpool å rette opp skaden. Steven Alzate ble matchvinner med sin scoring i det 56. minutt. Dermed står forrige sesongs Premier League-mester med to strake hjemmetap. Nylig vant også Burnley 1-0 på en arena som i flere år virket som et ugjennomtrengelig fort. Med tapet stoppet Liverpools ubeseirede Anfield-rekke på 68 ligakamper. Etter sjokksmellen dro Jürgen Klopps menn til London og vant 3-1 mot både Tottenham og West Ham. Men tilbake på Merseyside dukket problemene opp igjen. Liverpool skapte svært lite før pause. Mohamed Salah hadde en god sjanse etter fire minutter, men avslutningen gikk over mål. Det var alt vertene hadde å by på i første omgang. Etter sidebytte klarte Liverpool å stable sammen et press på Brighton, men som i Burnley-kampen var det da gjestene skulle slå til og straffe hjemmelaget. Alzate sleivet inn vinnermålet etter at ballen på veien hadde vært innom lagkamerat Leandro Trossard. Det var colombianerens første mål på 28 Premier League-kamper. (©NTB) Fotball

