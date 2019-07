Nytt kjempeløp av Jakob Ingebrigtsen – nummer to i Monaco

Timothy Cheruiyot var suveren, men på plassen bak løp Jakob Ingebrigtsen (18) til en sterk annenplass på 1500 meter i Diamond League-stevnet i Monaco fredag.

Kenyaneren Cheruiyot løp inn til seier etter en kruttsterk avslutning. Han vant på tiden 3.29,97.

Jakob Ingebrigtsen ble nummer to på tiden 3.30,47. Filip Ingebrigtsen ble nummer sju.

Dermed har 18 år gamle Jakob Ingebrigtsen for annen gang på en uke løpt på 3.30-tallet. Fredag gikk han offensivt til verks og klinte til fra tet på den siste runden. Han klarte ikke å forhindre at Cheruyot passerte, men var stolt over egen innsats.

– Det er helt sykt. I fjor hadde jeg ett løp på 3.31,2. Nå har jeg to på rappen under 3.30,5. Det lover veldig godt, sa en strålende fornøyd Jakob Ingebrigtsen til NRK.

Filip Ingebrigtsen klarte ikke å melde seg på i tetkampen.

– Det var et greit løp, men ikke noe mer enn det tydeligvis, sa han til NRK og var usikker på hvorfor han ikke fikk opp den helt store hastigheten.

Den store snakkisen før fredagens løp har vært om en av Ingebrigtsen-brødrene kunne bryte drømmegrensen på 3.30. Forrige uke løp Jakob Ingebrigtsen på 3.30,16. Det var 15 hundredeler bak Filips norgesrekord fra 2018. Kun fem europeere hadde før i historien løpt under tre og et halvt minutt.

Med på den listen er legender som Mo Farah og Sebastian Coe.

Jakob Ingebrigtsens bestenotering på 1500 meter er europeisk juniorrekord.

