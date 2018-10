Nytt poengtap for LSK, bronsehåpet lever for Sandviken

Seiersvante LSK Kvinner gikk på sitt andre poengtap i eliteserien i fotball for kvinner lørdag. Sandviken holdt ligalederen til 0-0 i Bergen.

LSK Kvinner har for lengst sikret sitt femte strake seriegull, men fikk sin historiske seiersrekke brutt mot Klepp i forrige serierunde. Lørdag måtte Hege Riises mannskap igjen gå av banen uten seier.

Kampen mot Sandviken endte målløst, hvilket betyr at Sandviken fortsatt kan gjøre seg håp om bronsemedaljer i årets eliteserie.

Lenge så riktignok den muligheten til å være spolert lørdag. Tredjeplasserte Arna-Bjørnar ledet 1-0 i det lengste mot Vålerenga og ville med seier sikre bronsen. På overtid utlignet imidlertid Stine Ballisager Pedersen for Oslo-klubben og sørget for at kampen endte 1-1.

Dermed skiller det to poeng i bronsekampen mellom Sandviken og Arna-Bjørnar foran siste serierunde. Der skal Arna-Bjørnar ut mot serietoer Klepp, som gikk seirende ut av rogalandsderbyet mot Avaldsnes med 2-1 lørdag.

Sandviken serieavslutter på sin side mot nestjumbo Lyn.

Det er for lengst klart at Oslo-klubben må ut i kvalifisering for å få beholde plassen i eliteserien.

Tabelljumbo Grand Bodø, som slo nevnte Lyn 1-0 lørdag, er nedrykksklare.

