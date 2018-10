Mats Zuccarello og New York Rangers gikk på sesongens fjerde tap på fem NHL-kamper etter 1-2-smellen hjemme mot Edmonton Oilers lørdag.

New York-laget hadde en opptur etter seieren over San Jose Sharks torsdag, men to dager senere måtte Rangers igjen gå av isen uten poeng.

Zuccarello fikk i overkant av 19 minutter på isen. Det gjorde han uten å notere seg for målpoeng.

Mika Zibanejad sendte Rangers i ledelsen etter tolv minutter, men Ryan Nugent-Hopkins utlignet for Edmonton Oilers knappe to minutter senere. Midtperioden forble målløs, og avgjørelsen falt seks minutter ut i tredje periode. Da satte Connor McDavid pucken i buret i overtallsspill.

Rangers' svenske keeper Henrik Lundqvist stoppet 25 skudd.

Neste kamp for Rangers er mot Colorado Avalanche tirsdag. Zuccarellos lag ligger sist i sin avdeling og nest nederst i hele NHL, der Rangers kun har Florida Panthers bak seg.

(©NTB)

