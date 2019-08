Nytt skademareritt for Nora Mørk (28)

Uflaksen vil ingen ende ta for håndballstjernen.

I debuten for CSM Bucuresti skadet Nora Mørk leddbåndet i venstre kne. Det bekrefter klubben på sine hjemmesider. TV 2 var først i Norge til å melde om skadens alvorlighet.

- I dag har spilleren gjennomgått en grundig medisinsk sjekk, og resultatet var det vi alle fryktet: Et leddbånd i kneet er alvorlig skadd, skriver klubben.

Videre heter det at Mørk nå må gjennom en ny operasjon, og at hun deretter vil måtte ta en ufrivillig pause fra håndballen i flere måneder. Hun mister dermed trolig vinterens VM i Japan.

- Jeg kan ikke tro at jeg har så mye uflaks. Jeg er veldig lei meg for at skaden kom akkurat nå som alt gikk bra og jeg var i god form, sier Mørk til klubbens hjemmesider.

Mørk har nettopp vært ute med en korsbåndskade som har holdt henne borte fra håndballbanen i over ett år. Mørk kom til Bucuresti fra Györ i sommer.

Landslagslege for håndballjentene, Anne Froholdt, opplyser til NTB at Nora Mørk nå kommer hjem til Norge slik at de kan undersøke henne her.

Froholdt sier flere detaljer om skadeomfanget vil være klare onsdag.

Nettavisen har ikke lykkes med å nå landslagssjef Thorir Hergeirsson mandag.