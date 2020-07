Nytt skuffende resultat for Aalesund

Med 1-3 tap på hjemmebane mot Mjøndalen, står Aalesund uten seier i de fem første eliteserierundene.

De oransjekledde trengte sårt en seier da de tok imot Mjøndalen på eget gress onsdag.

Håpet om tre poeng svant tidlig med mål fra Mjøndalens Shuaibu Lalle Ibrahim og Vetle Dragsnes i første omgang. Sunnmøringene fikk et trøstemål av Niklas Fernando Nygaard Castro fra elleve meter mot slutten av kampen, men det holdt ikke til poeng.

– Det er for dårlig akkurat nå, sa Castro til Eurosport etter kampen.

Ungt AaFK

Lars Bohinen overrasket med laguttaket da han ga tre lokale unggutter sjansen fra start. Markus Seehusen Karlsbakk, Parfait Bizoza og Vetle Fiskerstrand var alle å se på gresset da kampen ble blåst i gang.

Fiskerstrand var nærme mål tidlig i eliteseriedebuten, men Sosha Makani hindret unggutten nettkjenning like før kvarteret var spilt.

AaFK åpnet kampen med mye ball i beina, mens Mjøndalen på sin side knuffet seg tidlig til to gule kort.

Gjestene banet seg vei inn i kampen utover i første omgang. Shuaibu Lalle Ibrahim vant duellen mot Jørgen Hatlehol i feltet og banket inn 1-0-ledelse til gjestene like før halvtimen var spilt.

To minutter senere økte Mjøndalen ledelsen til 2-0. Aalesund, som lenge var med i kampen, sovnet i feltet og Vetle Dragsnes kunne klinke ballen inn i mål på volley fra Alexander Betten Hansens plettfrie innlegg.

– Det er deilig å få venstrefoten på og få den (ballen) opp i nettet, sa Dragsnes.

Misfornøyd med dommer

Selv med tomålsledelse, var Mjøndalen-kaptein Christian Andreas Gauseth langt fra fornøyd på vei inn til pausen. Det var dommeravgjørelsene som irriterte kapteinen.

– Det er en dommer som bare dømmer gule kort, og jeg skjønner ikke hvorfor, sa Gauseth til Eurosport i pausen.

Gauseth og lagkameratene fikk tre gule kort etter første omgang.

– Jeg er lei av at det alltid er vi som skal få gule kort.

Mot slutten av kampen felte Markus Lund Nakkim Ståle Stålinho Sæthre i feltet. Det ga Aalesund et trøstemål fra elleve meter da Castro sikkert overlistet Makani.

Men i stedet for 2-2, kunne Sondre Liseth enkelt sette punktum på matchen for gjestene med et kontringsmål på overtid.

– Vi vinner fortjent, sa Mjøndalen-trener Vegard Hansen etter kampen.

Mjøndalen fortsetter å klatre på tabellen og ligger på fjerde plass med åtte poeng på de første fem kampene.

Aalesund ligger nest sist på tabellen med to poeng.

