Nytt tap for Deilas lag, men positiv innsats

Ronny Deilas lag New York City tapte også den andre kampen i Florida Cup da brasilianske Palmeiras vant 2-1 i Orlando lørdag.

Sifrene ble de samme som i onsdagens kamp mot Palmeiras, men i begge kamper mot meritterte brasilianske lag bød New York City på sterk motstand, selv om Deila i sine to første kamper med laget byttet mye for å se mange spillere.

I den første kampen var det et svært ungdomspreget lag Deila sendte på banen. Lørdagens lag lignet mer på en startellever for MLS-klubben.

Osaze De Rosario, den eneste ungdomsspilleren i laget, viste seg like godt fram da han scoret ledermålet rett før pause. Gary Mackay-Steven og Andres Jasson sto for fint forarbeid, og De Rosario nikket inn i krysset.

Deila byttet ni mann i pausen. Juan Pablo Torres hadde en stor sjanse til å doble ledelsen, men i stedet utlignet Palmeiras i det 55. minutt. Willian var målscorer, og samme mann utnyttet en forsvarsbrøler da han ble matchvinner kvarteret før slutt.

Kampene i Florida var New York Citys første i sesongoppkjøringen. Nå skal laget ha noen dagers pause hjemme før en ny treningsleir i Santa Barbara på vestkysten fra 21. til 30. januar.

MLS-sesongen begynner for New York Citys del 1. mars, men før den tid skal laget spiller borte og hjemme mot San Carlos fra Costa Rica i åttedelsfinalen i Concacafs mesterliga. De kampene spilles 20. og 26. februar.

