Nytt tap for Solskjær og Manchester United

Både Ole Gunnar Solskjær og United-fansen håpet på en spillmessig opptur i Newcastle. Det ønsket fikk de absolutt ikke oppfylt.

NEWCASTLE - MANCHESTER UNITED 1-0:

For Matthew Longstaff ble det imidlertid en drømmedebut i Premier League. 19-åringen, som dannet Newcastles sentrale midtbane sammen med storebror Sean Longstaff, satte inn kampen eneste scoring etter 72 minutter og sendte hjemmefansen til himmels.

For Solskjær ble det et nytt og kraftig skudd for baugen mot et Newcastle-lag som har kjempet i bunnen av Premier League så langt denne sesongen.

United-laget slet med å skape det helt store borte mot «The Magpies» i en kamp Solskjær måtte klare seg uten både Paul Pogba, Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw, Anthony Martial og Victor Lindelöf.

Gjestene stanget lenge mot et godt organisert Newcastle-lag og slet med å skape noe som helst.

Det bemerket også tidligere Chelsea-spiller Pat Nevin i BBC.

- Newcastle har vært det klart mest dynamiske laget. De ser mye mer komfortable ut med å spille 5-4-1 når de ikke har ballen, sier han før han feller sin nådeløse dom over Solskjærs lag.

- Manchester United har et problem. De er for forsiktige og veldig, veldig trege. De ser blottet ut for ideer, noe som er en veldig rar ting å si om Manchester United.

United ligger nå helt nede på 12.-plass i Premier League, kun to poeng over nedrykk. Michael Owen bemerker også at neste kamp ikke er noen enkel oppgave for den norske manageren.

BØRS: Slik spilte Manchester United mot Newcastle

HELT: Matthew Longstaff ble helten for Newcastle. Foto: Lee Smith (Reuters)

Ole Gunnar Solskjær var naturlig skuffet etter å ha notert nok et tap som United-manager.

- Vi er selvfølgelig skuffet. Vi manglet et par nøkkelspillere, men det er ingen unnskyldning. Spillerne jobbet hardt og løp av seg sokkene, men for øyeblikket er vi på et sted vi ikke er vant til. Noen av spillene mine manglet litt ro i spillet, og vi skaper ikke nok sjanser til å vinne en fotballkamp, sier han ifølge BBC.

Nå venter landslagsoppdrag for de fleste av United-spillerne, før Jürgen Klopp og Liverpool er neste motstander i Premier League.

- Heldigvis for oss er det landslagspause nå. Vi får tid til å evaluere hva som har skjedd i die siste åtte kampene. Vi skal sette oss ned, og forhåpentligvis får vi noen spillere tilbake fra skade. Det er mitt ansvar, jeg må fikse det mentale ho spillerne mine. Unge fotballspillere som mangler selvtillit, de trenger litt hjelp fra erfarne spillere og trenerstaben.

Slet

Matthew Longstaff fikk sin Premier League-debut fra start mot United, i spann med storebror Sean som etter rapportene var på Uniteds radar så sent som i sommer.

Etter 28 minutter fikk yngstebror Longstaff en god mulighet til å få sin virkelige drømmedebut da han forsøkte seg fra distanse, men avslutningsforsøket smalt i David de Geas tverrligger.

Gjestene fra Manchester virket planløse i angrepsspillet og måtte se Miguel Almiron få kampens andre store sjanse senere i den første omgangen.

Spanjolen kom plutselig alene med de Gea, men somlet i avslutningsforsøket. Det gjorde at Harry Maguire fikk jobbet seg inn i situasjonen og blokkert avslutningen.

På overtid i den første omgangen fikk den tidligere Leicester-spilleren en gyllen mulighet til å tegne seg på scoringslisten da han plutselig var helt fri inne i Newcastle-feltet.

Ashley Youngs corner var finsiktet inn mot engelskmannens panne, men headingen forsvant utenfor mål fra svært kloss hold.

La om

Solskjær la om til 4-4-2 utover i den andre omgangen etter å ha satt inn Mason Greenwood, men det skjedde uten særlig hell.

Etter 72 minutter kom også kalddusjen da Longstaff endelig traff blink. 19-åringen fikk ballen i returrommet og dundret inn lederscoringen bak en utspilt de Gea.

United-laget hevet seg og presset lenge på for en utligning, og både Daniel James og Marcus Rashford hadde muligheter til å utligne uten å lykkes.

Newcastle stengte igjen i sluttminuttene og sørget for at presset på Ole Gunnar Solskjær øker ytterligere.

Manchester United ligger helt nede på 12.-plass med ni poeng etter åtte serierunder.