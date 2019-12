Nytt VAR-drama da Liverpool slo Wolves

Dommer Anthony Taylor kom i fokus da VAR både ga og tok på Anfield.

LIVERPOOL - WOLVES 1-0

Liverpool økte sin ledelse i Premier League etter at Wolves ble beseiret 1-0 hjemme på Anfield. Sadio Mané ble den store helten for Jürgen Klopps mannskap, etter at han scoret vinnermålet.

Seieren betyr at Liverpool kroner et fantastisk 2019 i Premier League. Totalt har de spilt 37 kamper i kalenderåret, og gått av banen som seierherre hele 31 av de gangene.

Årets siste seier kom dog ikke uten sine kontroverser. For nok en gang kom VAR i sentrum da dommer Anthony Taylor fikk beskjed om at videorommet ville ta en titt på en potensiell hands i forkant av Manés scoring.

Etter at scoringen ble godkjent trodde Wolves at de hadde utlignet før pause da Pedro Neto bredsidet inn utligningen. Igjen skulle VAR ha en finger med i spillet, og denne gangen annullerte Taylor for en offside på Jonny i oppbyggingen.

Den marginale offsiden fikk flere av de største fotballegendene til å ta til sosiale medier:

- Mine tanker er med fotballen på dette vanskelige tidspunktet, skrev Lineker på sin Twitter-konto da VAR igjen blandet seg inn i en avgjørelse.

Liverpool-legenden Jamie Carragher var tydelig usikker på hva man nå skal tenke om videosystemet:

- VAR på sitt beste for Liverpools mål, og så på sitt verste for Wolves sitt mål? Men hva er svaret på disse marginale offsidene med VAR, spør Carragher på sin Twitter-konto.

Et annet Liverpool-ikon, nemlig Michael Owen, mente at man må ta VAR for hva det er:

- Det er forståelig at alle misliker VAR etter dette, men jeg spør: uten VAR, hadde vi hatt to gale avgjørelser i dag, og at alle hadde angrepet dommerne? Ønsker folk at vi skal gå tilbake til å akseptere feil i spillet for at det skal flyte bedre, spør Owen.

Seieren for Liverpool betyr at de igjen holder stand i toppen av Premier League. Det er hele 13 poeng ned til Leicester, som ligger på andreplass etter at de fleste lag har spilt 20 kamper. Det har nemlig ikke Liverpool, som har én kamp til gode.

- Det var en tøff kamp og det forventet jeg. Det er ikke et lag som er skremt for å spille på kort varsel, og Nuno har en fantastisk gruppe spiller. De er vant med en vanskelig rytme, sa Liverpool-trener Jürgen Klopp til SkySports.

- Vi ble overrasket selv da vi fikk høre at Wolves' scoring var offside. Men det ga dem overtaket, de var virkelig på hugget. Vi var rolige etter at vi scoret og vi så ut til å bli straffet for det. Det var vrient. I andre omgang så trykket de mer på, og vi var ikke helt med, sa Klopp, som også hyllet Wolves-stjernen Adama Traore etter kampen:

- Han er helt umulig å spille mot akkurat nå. Man må sette to spillere på han hele tiden, sa Klopp.

For Wolves sin del, så betyr et tap på Anfield at de ramler ned hele tre plasser i Premier League. De står med 30 poeng, og ligger som nummer åtte. Det er uansett kun fem poeng opp til første Champions League-plass.

- Jeg må bare beklage, i dag føler jeg ikke at jeg kan si noe som kan hjelpe. Man feirer en scoring som aldri var på Anfield, og det gir ikke mening. Dommerne burde stå ved avgjørelsene sine. Det er en dommer milevis unna som tar et valg rundt noe som skjer her, sa en tydelig irritert Espirito Santo til SkySports. etter kampen.

- Det er dommerne som kan føle på intensiteten, tempoet og alt som skjer i denne kampen. Jeg ønsker ikke å snakke noe mer om VAR nå.

VAR i begge retninger

Wolves ønsket veldig tydelig å legge seg dypt, og forsvarte seg i det som kunne minne om en 3-6-1-formasjon. Det gjorde at Liverpool i aller høyeste grad hadde kontroll på banespillet.

Allerede i det fjerde minutt kunne Mohamed Salah ha sendt hjemmelaget i føringen da han kom først på et innlegg fra Trent Alexander-Arnold. Egypterens avslutning suste over mål

Bortelaget lå tett og kompakt bakover, og så ut som de spesielt ønsket å skape kontringer med Jonny og Pedro neto nedover langs sin høyreside. Det var uansett Liverpool som hadde best kontroll.

Etter 21 minutter var Salah på farten igjen. Han banket til på en volley etter at Sadio Mané headet ned en langpasning. Treffet var godt, men gikk rett på Wolves-keeper Rui Patricio.

Mané ville også være med på festen da han fikk vendt opp og skutt etter halvtimen spilt på Anfield. Ryan Bennett rakk i siste øyeblikk å blokke unna forsøket fra den senegalesiske angriperen.

På den påfølgende corneren var det den siste i angrepstrioen, Roberto Firmino, som fikk en stor sjanse da Andy Robertsons corner traff pannebrasken hans. Brasilianerens heading suste utenfor.

Så var det duket for VAR-drama da Mané ble spilt fri av Adam Lallana, og plasserte ballen i buret forbi Rui Patricio. Dommer Anthony Taylor annullerte målet i påvente av en avgjørelse fra VAR.

Det var uvisst om Lallana brukte armen eller skulderen for å dempe ned ballen til Mané, men etter å ha konsultert med gutta på videorommet godkjente Taylor scoringen for Klopps menn.

Så var det duket for enda mer dramatikk da Wolves kom på en sjelden visitt inne i Liverpools sone. Etter et klarert frispark endte ballen hos Jonny ute på høyrekanten for Wolves.

Hans innlegg fant veien til Pedro Neto, som banket ballen i mål, og sikret sin første scoring for Wolves. Igjen markerte VAR for en feil, og denne gangen fikk Taylor beskjed om at Jonny hadde vært marginalt i offside i oppbyggingen.

Til Nuno Espirito Santos store fortvilelse ble scoringen annullert, og dermed var det Liverpool og Klopp som kunne smile bredest med en 1-0-ledelse etter de første 45 minuttene.

Angripende ulver

Wolves var tydelig mer positive og åpne i starten av den andre omgangen, men slet med å bryte ned Liverpools kompakte angrep. I tillegg var de røde nådeløse i kontringsspillet, og dyttet Wolves tilbake hver gang de mistet ballen.

Det førte til at Gini Wijnaldum var nære ved å stange inn en corner i det 53. minutt etter at Alexander-Arnold svingte inn forsøkte fra høyresiden av banen.

I det 57. minutt viste Espirito Santo et av sine sterkeste kort, og kastet inn Adama Traoré fra benken. Han erstatter Leander Dendoncker for bortelaget på Merseyside.

Virgil van Dijk vartet opp med en sjelden feil da han mistet ballen til Diogo Jota, og kunne se portugiseren suse mot Liverpool-målet. Heldigvis for Liverpools standhaftige midtstopper var Alisson patent, og fikk klasket unna forsøket.

På den påfølgende corneren var Romain Saiss, som også hadde blitt byttet inn inn, høyest og så ut til å få stanget mot mål. Dessverre for bortelaget fikk ikke marokkaneren headet mot mål.

Også Raúl Jiménez ble kastet ut på Anfield-matta i et forsøk på å trykke Liverpool tilbake. Dessverre for bortelaget gjorde ikke dette annet enn å åpne mer rom for vertskapet.

Med drøye 15 minutter igjen på klokka virket det som Salah hadde en enkel jobb med å løpe en kontring i mål, men i siste liten rakk en Wolves-forsvarer tilbake, og fikk avverget før egypteren rakk å avslutte.

I det 83. minutt fikk Jiménez sin store sjanse, da en lang pasning fant ham inne i Liverpool-boksen. I siste sekund rakk Joe Gómez å få foten på ballen, og avverget mexicaneren.

Wolves gjorde et skikkelig forsøk på slutten av oppgjøret, og i det 88. minutt fikk Moutinho muligheten på halv volley etter et bortelaget hadde rullet opp et fint angrep. Dessverre for laget fra Molineux suste ballen over mål.

Dermed holdt Liverpool stand, og kunne smile bredt etter å ha sikret seg nok en seier i Premier League. Liverpool er fortsatt ubeseiret etter å ha vunnet 1-0 over Wolves på Anfield.