Nyttårsaftens Premier League-rykter

Liverpool kobles med nye spillere, mens Chelsea forbereder seg på stjernekjøp.

Det er nyttårsaften, noe som betyr under 24 timer til Chelsea igjen kan hente spillere etter nesten et år med forbud.

Daily Telegraph rapporterer at de blåkledde fra London nå undersøker rykter som svirer rundt Timo Werner (23), og at RB Leipzig-stjernen muligens har en utkjøpsklausul i kontrakten sin med topplaget i Bundesliga. Werner har stått for 23 mål på 24 kamper i RB Leipzig siden sesongstarten i august.

Ifølge samme kilde har Chelsea også følere ute etter en rekke andre angripere og vinger. Lyons Moussa Dembélé (23), supertalentet Jadon Sancho (19) i Borussia Dortmund, Bayer Leverkusens Leon Bailey (22), Crystal Palace-profilen Wilfried Zaha (27) og Villarreals Samuel Chukwueze (20) er angivelig også spillere som vurderes sterkt på Stamford Bridge.

Goal mener å vite at kontraktssamtalene Chelsea har hatt med det nåværende første førstevalget som spiss, Tammy Abraham (22), har låst seg. Grunnen skal være at Abraham ønsker seg samme lønn som vingtalentet Callum Hudson-Odoi (19) for å forlenge. Hudson-Odoi har angivelig 180.000 pund i ukelønn.

Aston Villa er ute etter å leie Chelsea-eide Danny Drinkwater (29) i januar, hevder Sky Sports. Midtbanespilleren befinner seg nå på utlån hos Premier League-konkurrenten Burnley.

Erling Braut Haaland (19) endte ikke opp i Manchester United. Men nå har de røde djevlene isteden kastet øynene over på Everton-spiss Dominic Calvert-Lewin (22), skal vi tro The Sun. Tabloidabvisa spekulerer i at angriperen, som inntil nylig strevde med å score mål, kan koste opp mot

Dessuten vurderer Manchester United å gå for Benficas midtbanespiller Gedson Fernandes (20) i januar. Det melder i alle fall Sky Sports. 20-åringen har fått sjansen i to A-landskamper for Portugal så langt.

Samme kanal melder at Paul Pogba (26) nå skal ha slått seg til ro med at Manchester United ikke selger ham i januarvinduet.

Manchester Evening News skriver at forsvarsspiller Marcos Rojo (29) forbereder seg på å forlate klubben i den kommende overgangsvinduet.

Arsenal kobles stadig med RB Lepizigs stopperklippe Dayot Upamecano (21), og ryktene har ikke avtatt etter ansettelsen av Mikel Arteta i managersetet. Ifølge Daily Mirror skal spanjolen ha gjort det til en prioritet å forsterke forsvaret sitt.

Arteta skal i tillegg ha hatt samtaler med Juventus' midtbanespiller Adrien Rabiot (24) om en overgang i januar. Foot Mercato hevder nå at franskmannen vurderer en overgang seriøst etter å ha møtt Arsenal-manageren ansikt til ansikt.

Yorkshire Evening Post kan samtidig fortelle at Gunners har bestemt seg for å hente tilbake den utlånte angriperen Eddie Nketiah (21) fra Leeds.

I Liverpool er manager Jürgen Klopp inneforstått med at Adam Lallana (31) forsvinner fra Anfield etter sesongslutt, skriver Daily Telegraph. Den engelske landslagspilleren Lallana fikk starte på Liverpools midtbane i forrige kamp mot Wolverhampton, men har ellers slitt med å kjempe seg til en plass i elleveren.

Sky Sports melder at Swansea har gjort et framstøt for å sikre seg den unge Liverpool-spissen Rhian Brewster (19) på lån ut sesongen.

Venstrebacken Max Clark (23) hos nederlandske klubben Vitesse er angivelig en interessant mann på Anfield, ifølge Daily Mirror. Clark har tidligere spilt aldersbestemte landskamper for England på U16- og U17-nivå.

Liverpool skal dessuten være i samtaler med Sevilla om midtstopperen Diego Carlos (26), hevder El Desmarque. Brasilianeren har angivelig en utkjøpsklausul som overstiger hele 750 millioner kroner, og kan i så måte bli en dyr mann å kjøpe fri.

Ifølge samme kilde leder Liverpools byrival Everton leder an blant klubbene som jakter på signaturen til Colombias store landslagsprofil James Rodríguez (28) fra Real Madrid.

AS skriver at Real Madrid kommer til å hente tilbake utlånte Jesús Vallejo (22) fra Wolverhampton. Årsaken skal være manglende spilletid for den lovende stopperen.

Everton, Norwich og QPR skal være blant klubbene som følger tett med på Dundee United-spissen Lawrence Shankland, hevder Scottish Sun.