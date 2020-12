Nyttårsaftens Premier League-rykter

Wijnaldum er en ettertraktet mann, mens Solskjær skal ha sett seg ut ny høyreback.

Vi begynner 2020s siste Premier League-rykter i Liverpool, hvor Georginio Wijnaldum fortsatt ikke ser ut til å ha bestemt seg for fremtiden. Gazzetta dello Sport rapporterer at Wolverhampton og Inter Milan nå vurderer å gjøre et fremstøt på nederlenderen, til tross for at han over lengre tid har blitt sterkt koblet til Barcelona.

Manchester United skal være ute etter en ny høyreback, og The Sun skriver at Norwich-forsvarer Max Aarons er ønsket av klubben. En potensiell overgang skal imidlertid være uaktuelt allerede i januarvinduet.

Les også: Liverpool skuffet, men Thiagos comeback vakte oppsikt: - Det er latterlig

Med en ny høyreback inn, kan en annen være på vei ut portene på Old Trafford. Timothu Fosu-Mensah har fått svært få sjanser til å vise seg frem av Ole Gunnar Solskjær, og ifølge The Mirror har 22-åringen nå avslått et kontraktstilbud fra klubben. Hans nåværende kontrakt går ut til sommeren.

Sky Sports melder at både Marseille og Hertha Berlin forbereder å legge inn et lite bud for å sikre seg Fosu-Mensah allerede i januar.

Les også: Hove har slått ut i fullt blomst: - Uten ham hadde Strømsgodset rykket ned

Hos byrival Manchester City kan den lovende unggutten Jayden Braaf være på vei bort fra klubben. Borussia Dortmund skal ha pekt seg ut 18-åringen, skriver tyske Bild.

Chelsea-back Emerson Palmieri blir koblet til Napoli, og ifølge Corriere dello Sport jobber den italienske storklubben med en låneavtale for å sikre seg 26-åringen.

En som linkes til blåtrøyene fra London er Isco, da spanjolen angivelig skal ha vist seg å være tilhenger av Frank Lampards mannskap, ifølge The Mirror. Real Madrids offensive midtbanespiller skal imidlertid være Arsenals førsteprioritet når januarvinduet åpner.

Juventus skal være interessert i å hente veteranen Fernando Llorente fra Napoli, melder Tuttosport. Den spanske spissen spilte senest i Torino-klubbenmellom 2013 og 2015.

Reklame Nå kan du få gratis strøm til slutten av februar