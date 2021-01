O'Sullivan aktuell for VM-kamp lørdag

Christian O'Sullivan er i mye bedre form fredag enn kvelden før. Han sto over VM-åpningen mot Frankrike og var savnet.

Hele den norske troppen ble koronatestet klokken 2.00 natt til fredag, men svarene hadde ikke kommet ved frokosttider morgenen etter.

– Han spiste frokost utenfor rommet, men er i enkel isolasjon med avstand til resten av troppen. Vi må se det an utover fredagen, men mulighet for at han spiller kamp lørdag, sier landslagslege Thomas Torgalsen til NTB.

O'Sullivan var på hotellet med feber og magetrøbbel mens Norge tapte 24-28 for Frankrike.

Norge tapte VM-finalen både i 2017 (mot Frankrike) og 2019 (Danmark). I fjorårets EM ble det norsk bronse. Etter tapet mot Frankrike er den norske gulldrømmen rystet allerede etter første kamp.

Norge møter Sveits lørdag og Østerrike mandag i de neste kampene.

(©NTB)

