Christian O'Sullivan spiller ikke VM-åpningen i håndball mot Frankrike. Han har feber og er litt magesyk.

Han skal testet for korona, melder landslagslege Thomas Torgalsen

O'Sullivan er en meget viktig mann for Norge.

– Det er et stort avbrekk for Norge, sier TV3-ekspert Joachim Boldsen om at Bundesliga-stjernen ikke er med i troppen.

O'Sullivan har en sentral rolle både i angrep og forsvar på det norske laget.

