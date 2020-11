Obduksjonsrapporten skal være klar: Derfor døde Maradona

Legene skal ha slått fast dødsårsaken. Nå er Diego Maradona flyttet til presidentpalasset i Buenos Aires slik at sørgende argentinere kan få ta et siste farvel.

Argentinas største morgenavis Clarin skriver at Diego Maradona ble obdusert sent onsdag kveld og at den første rapporten om dødsfallet nå er klar.

Den skal slå fast at den tidligere fotballstjernen døde av hjertesvikt, ødelagt hjerte og akutt lungeødem. I rapporten står det også å lese at det ikke mistenkes noe kriminelt i forbindelse med at 60-åringen gikk bort onsdag.

Rapporten samsvarer dermed med de første meldingene som kom om stjernen, der det også ble hevdet at han døde av hjerteinfarkt.

Obduksjonen av Maradona skal ha blitt gjennomført på sykehuset i San Fernando, nord for Buenos Aires, mellom klokken 19.30 og 22 onsdag kveld, lokal tid.

Klar beskjed til legene

Clarin skriver videre at Maradonas familie skal ha gitt klar beskjed om at ingen leger fikk lov til å ha med seg mobiltelefon inn i obduksjonssalen, av frykt for at bilder at den avdøde stjernen skulle bli spredt i medier og på nett.

Diego Maradonas helse hadde i lengre tid vært sviktende, blant annet som en følge av rusmisbruk og ganske nylig ble han rammet av to hjerteinfarkt. Han skal også ha hatt problemer med leveren, skriver den argentinske avisen.

For så sent som tre uker siden ble argentineren lagt inn på sykehus og operert for en blødning i rommet mellom hjernen og hodeskallen.

Han ble skrevet ut av sykehuset den 11. november.

Ifølge Clarin skal familien ha opplevd at Maradona var nerøvs og urolig de siste dagene av livet. Han skal ha blitt overvåket av en sykepleier døgnet rundt og familien skal ha vurdert å ta ham med tilbake til Cuba, der han tidligere har vært på rehabilitering for sitt kokainmisbruk.

Kisten ankom presidentpalasset

Maradonas kiste ankom presidentpalasset i Buenos Aires natt til torsdag. Der skal båren settes til syning.

Flere hundre argentinere trosset sene nattetimer og stilte seg i kø utenfor bygningen. Argentinas president Alberto Fernández har erklært landesorg i tre dager.

Maradona døde onsdag, 60 år gammel. Avisen Clarin skriver at fotballikonet ble rammet av hjertestans hjemme i Tigre noen mil nord for den argentinske hovedstaden.

Han oppholdt seg der etter nylig å ha blitt utskrevet fra sykehuset der han ble operert for hjerneblødning.

