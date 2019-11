OBOS-ligakamp utsatt: - Det er en skandale

Den avgjørende kampen mellom Sandnes-Ulf og Strømmen kunne ikke gjennomføres lørdag.

Den siste runden i OBOS-ligaen ble ikke slik Norges Fotballforbund hadde sett for seg.

To av kampene måtte flyttes til alternativer baner på grunn av bane- og lysforhold, og kampen mellom Sandnes-Ulf og Strømmen ble utsatt på grunn av frost.

Strømmen skulle i utgangspunktet ut i en skjebnekamp, og trengte seier for å være helt sikre på å beholde plassen i OBOS-ligaen.

Det slipper de å tenke på når kampen skal spilles på et tidspunkt som ennå ikke er fastsatt, da Start slo Notodden i siste serierunde lørdag.

- En skandale



TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er blant de som reagerer på utsettelsen.

- I fotballsammenheng er det jo en skandale at ikke en kamp kan gjennomføres. Det er jo ikke sånn at det plutselig har blitt kaldt. Sandnes-Ulf sin styreleder skylder på kommunen, men det er jo Sandnes-Ulf som sammen med kommunen må sørge for at banen er klar for spill. Det er fryktelig svakt, sier Mathisen til Nettavisen.

REAGERER: Jesper Mathisen reagerer på gjennomføringen av siste runde i OBOS-ligaen. Foto: Tv 2 Daniel Sannum Lauten (TV 2)

Mathisen mener at selv om utsettelsen ikke fikk noen stor betydning sportslig, da Start slo Notodden, er det flere faktorer å vurdere.

- Det er supportere, spillere og ledere som har reist til kampen, brukt penger og hele pakka. Når skal kampen spilles igjen? Hvem skal betale? Spillere kan bli skadet, og forutsetningene kan endre seg. Det er ikke noe mer å si enn at det er en skandale.

- Kjempefordel for KIL

Verken KFUM eller Jerv spilte lørdagens avsluttende runde på sin egen hjemmebane på grunn av bane-og lysforhold. Mathisen mener Kongsvinger fikk en fordel da de møtte Jerv på kunstgress i Arendal - en kamp hedmarkingene vant 2-0.

- Det er en kjempefordel for Kongsvinger å møte Jerv på kunstgress. KIL kjemper om kvalik i årets viktigste runde og får møte Jerv på et annet underlag, i en annen by, uten supportere på tribunen. Det er urettferdig overfor de andre lagene. Det er ikke Kongsvinger sin feil, men det er jo rett og slett et veldig dårlig oppsett.

SPILTE PÅ KUNSTGRESS: Adem Güven og Kongsvinger fikk møte Jerv på kunstgress i Arendal, i stedet for på naturgress i Grimstad. Foto: Geir Olsen (NTB scanpix)

- Hva er løsningen på problemet? Må sesongen avsluttes tidligere?

- Vi må nesten spille fotball i starten av november. Hvis ikke, blir sesongen ekstremt kort. Men det må være ressurser i klubbene til å klargjøre baner så bra som mulig. Det kan ikke være sånn at klubbene med anstrengt økonomi ikke tar seg råd til å klargjøre banen. Da må i så fall forbundet stille med de midlene som trengs.

NFF: - Klubbenes ansvar

Rune Pedersen, seksjonsleder for arrangement og turneringsadministrering, sier følgende om situasjonen når Eurosport spør om forbundet kunne gjort noe annerledes:

- Nei, altså, vi har bare bedt klubbene om å komme med tilbakemelding om hva som er gjort og ikke gjort. Det er klubbenes ansvar å å holde banene oppe, det er klart nedfelt i både lisens- og turneringsbestemmelsene hos oss. Vi har hatt dialog med flere andre arenaer denne uken som har gitt oss info, men vi har ikke hørt noe fra Sandnes Ulf, og trodde den kampen var klar til å spilles.

KLUBBENS ANSVAR: Det er klubbenes ansvar å klargjøre banene til kampstart, sier Rune Pedersen. Foto: Morten Holm (NTB scanpix)

Ifølge kampreglementet heter det, under punkt 12-6, forsømmelser fra arrangørens side, følgende:

«Klubb som arrangerer en kamp plikter å stille reglementert bane og spillemateriell til fastsatt tid. Dersom kampen ikke kan startes senest 45 minutter etter fastsatt tidspunkt fordi arrangørklubben har overtrådt sine forpliktelser etter første setning, taper arrangørens lag kampen og kampresultatet settes til 0-3.»

Likevel melder Rune Pedersen at kampen er utsatt og at ny dato fastsettes i løpet av helga.

Sandnes-Ulf: - Kommunens ansvar



I reglementet heter det også at «Dersom kampen ikke kan spilles fordi arrangørklubben overtrer sine forpliktelser etter (1), er arrangørklubben ansvarlig for reise- og diettutgiftene både til bortelaget og dommer/assistentdommer.»

Styreleder i Sandnes-Ulf, Terje Hopen sier til Eurosport at han skulle ønske at kampen kunne spilles, men har forståelse for dommerens avgjørelse.

- Vi holder på med å bygge ny stadion, og er snart ferdige med ny stadion. Det er ikke undervarme her. Det er ikke vi som eier stadion, og da er det kommunen sitt ansvar at banen er i stand til kamp. Vi har varslet og gitt beskjed. Og egentlig er det så enkelt at yr.no eller andre forteller hvordan været kommer til å bli, så det å starte tiltak som hadde startet tidligere, det hadde vært en fordel, sier Hopen til Eurosport.

Før lørdagens runde var det klart at Aalesund og Sandefjord rykker opp til Eliteserien, mens Skeid og Tromsdalen rykker ned til PostNord-ligaen.

Nå er det klart at Notodden møter Åsane i kamp om retten til å spille i OBOS-ligaen neste år.

Start, KFUM, Kongsvinger og Sogndal skal gjøre opp om retten til å møte nummer 14 i Eliteserien i kvalik om eliteseriespill.