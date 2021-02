OBOS-toppscorer Henrik Udahl enig med Vålerenga

24-åringen er enig om personlige betingelser med Oslo-klubben.

Torsdag kunne Nettavisen rapportere om den kraftige interessen for Henrik Udahl. Etter at Starts interesse for OBOS-ligaens toppscorer i 2020 ble kjent onsdag, har flere klubber virkelig våknet i jakten på spissen som noterte seg for 19 scoringer på det nest høyeste nivået forrige sesong.

Vålerenga og Haugesund har begge kommet med konkrete henvendelser til Åsane om 24-åringen. I løpet av helgen skal Udahl ha kommet til enighet med Vålerenga om en avtale, ifølge opplysninger til Nettavisen.

Spissen skal søndag være på vei til Oslo der han skal gjennomføre den medisinske sjekken og bli presentert som ny Vålerenga-spiller i løpet av de nærmeste dagene om ikke noe uforutsett skjer. Åsane skal ha kommet til enighet med hovedstadsklubben om de siste detaljene i avtalen i løpet av helgen.

Udahl skal være enig om en treårskontrakt.

Daglig leder i Åsane Gorm Natlandsmyr har ikke besvart Nettavisens henvendelser søndag.

Udahl er under kontrakt med Åsane ut 2021 og må kjøpes fri fra Bergens-klubben.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra Udahl uten å lykkes søndag.

Spissen spilte ungdomsfotball i Vålerenga fra 2013-2016 og Oslo-klubben ønsker å hente Udahl tilbake til hovedstaden som et alternativ på spissplass til Vidar Örn Kjartansson.

Vålerengas sportslige leder Jørgen Ingebrigtsen bekreftet langt på vei til Nettavisen om klubbens konkrete interesse for Udahl torsdag.

- Udahl har vært et tema hos oss i mange måneder. Han har vært diskutert og vurdert som et alternativ. Nå har prioriteringen egentlig vært å få inn en kant/spiss og ikke en som fortrinnsvis er mest spiss, slik Henrik er, men han er en veldig spennende spiller og opprinnelig Vålerenga-gutt, uttalte Ingebrigtsen til Nettavisen.

Nå gjenstår det kun formaliteter før Udahl vender tilbake til Vålerenga fem år etter at han forlot klubben og slutter seg til Dag Eilev Fagermos tropp.

