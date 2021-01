Odd ansatte ny assistenttrener

Knut Rønningene er ansatt som assistenttrener i eliteserieklubben Odd.

Det bekrefter klubben på sine nettsider torsdag.

Rønningene har fram til nå vært trener for skiensklubbens junior elitelag. Nå tar han steget opp og blir en del av støtteapparatet rundt a-laget.

Rønningene har signert en toårskontrakt.

– Han er en dyktig trener som er klar for nye utfordringer. Det er flott at vi kan rekruttere fra egne rekker, det viser at det er mulig å komme seg opp og fram som trener hvis man går Odd-skolen, sier sportssjef Tore Andersen.

Hovedpersonen selv gleder seg til å ta fatt på sin nye rolle.

– Dette er noe jeg virkelig gleder meg mye til. Hele teamet rundt Odd er fantastisk. Det å kunne jobbe sammen med disse gutta, er noe jeg ser fram til, sier Rønningene.

Han erstatter Morten Rønningen i jobben.

(©NTB)

Reklame Ny bok: Husker du disse to idiotene?