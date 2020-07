Odd forlenget med keeper

Sondre Rossbach (24) har signert en kontrakt som binder ham til Odd fram til sommeren 2024.

Det bekrefter Odd på sin nettside.

24-åringen kom til Odd fra Urædd i 2012 og fikk debuten sin året etter. Han har allerede rukket å spille 193 kamper for klubben.

– Det er utrolig deilig å ha dette på plass. Jeg har lyst til å vinne flere medaljer sammen med Odd og når jeg nå skriver under en langtidskontrakt, er det fordi jeg ønsker å være med å bidra på et lag som skal kjempe i toppen av norsk fotball de kommende årene, sier Rossbach selv.

Også hovedtrener Jan Frode Nornes er tilfreds.

– Sondre har vært med lenge nå og er et produkt av Telemarksmodellen. Han er en vi ønsker å ha med videre, en kontinuitetsbærer og en viktig bidragsyter både på og utenfor banen. Rossbach er fortsatt ung til keeper å være, og er en av de beste i Eliteserien. Det at vi har fått han på en langtidskontrakt nå, er veldig gledelig, sier Nornes.

Rossbach hadde opprinnelig kontrakt med Skien-klubben ut sommeren 2021, men blir nå altså i hvert fall fire år til.

Målvakten har 28 U21-landskamper for Norge og totalt 47 aldersbestemte landskamper. Senest i fjor var Rossbach med i A-landslagstroppen mot både Malta, Sverige, Spania og Romania, men han har enn så lenge til gode å få minutter for Lars Lagerbäck og co.

