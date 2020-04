Odd-Håndlykken etter møtet med Abid Raja: - Opplever ham ikke som ydmyk

Samtidig bedyrer begge parter at tonen er god, selv om de ikke helt blir enige om hva som er veien videre for fotballen.

OSLO SENTRUM (Nettavisen): Kulturminister Abid Raja (V) har den siste tiden fått mye kritikk for at dagens krisepakke fra regjeringen har kriterier som ikke passer for norsk fotball.

- Nå er det alvor, for dette kan ramme både topp- og breddefotball veldig sterkt, sa Odds daglige leder Einar Håndlykken på NRKs Debatten tirsdag kveld.

Torsdag møttes nettopp Håndlykken og Raja i Kulturdepartementets lokaler i Oslo sentrum.

Møtet kom i stand etter at de to sendte tekstmeldinger sammen etter tirsdagens NRK-sending.

Før Håndlykken rakk å invitere Raja til Skien ble Odd-sjefen bedt om å komme på en visitt på statsrådens kontor i Kulturdepartementet.

Da hadde Håndlykken blitt beskyldt for å drive hersketeknikk mot Raja, noe han ifølge VG ba om unnskyldning for - og bedyret ikke var meningen.

Etter torsdagens møte snakket de to med noen utvalgte medier, der Nettavisen var blant de inviterte.

MØTTES TORSDAG: Abid Raja og Einar Håndlykken skværet opp etter den siste tidens meningsutveksling. Foto: Anders Fosse (Nettavisen)

Overfor den fremmøtte pressen bedyret Raja at han og Håndlykken ikke er fiender, men at de snarere tvert imot har et godt forhold.

- Opplever ham ikke som ydmyk

Raja nevnte blant annet at de tekstet sammen allerede før Debatten på NRK – og at de har vært på en bryllupsreise sammen.

Håndlykken føler han fikk sagt det han skulle på møtet med statsråden.

- Jeg fikk sagt at vi trenger hjelp, og per i dag har vi ikke fått det. Det trenger vi, eller så blir det store konsekvenser for Klubb-Norge. Og så tror jeg Abid lytta til det, sier Odd-sjefen til Nettavisen etter møtet.

- Du sier han lyttet, men blir dere hørt?

- Det er et godt spørsmål, det gjenstår å se. Vi blir lyttet til, og dialogen er steg én. Det er ikke noe vits i at vi skal stå i skyttergravene. Det er ingen grunn til at Fotball-Norge og idrettsministeren skal være i skyttergravene, og spesielt ikke jeg og Abid som kjenner hverandre. Men vi har hver vår jobb og hver våre interesser å forsvare. Da har det blitt slik, men nå har vi skværet opp og blitt enige om å prøve å finne noen løsninger. Jeg er spent på hvilke løsninger det blir.

- Opplevde du at han var ydmyk på møtet?

- Nei, jeg opplever ikke Abid som ydmyk, men jeg skal ikke påstå at jeg selv er så veldig ydmyk heller. Det er litt slik det er, men det viktige er å lytte. Vi har alle vårt ståsted og vårt verdensbilde, det er helt fair, svarer Håndlykken.

- Han skal være vår mann!

Odd-sjefen forteller at han ønsket et møte med Raja for å forsøke å senke temperaturen som har oppstått mellom ministeren og Fotball-Norge de siste dagene.

Raja blir blant annet beskyldt for å drive med politisk spill og uredelig argumentasjon.

- Det var litt av formålet mitt her, å få i gang dialog og bygge bro. Samtidig å få Abid til å bli en fighter for Klubb-Norge. De kan ikke være motstandere, han skal være vår mann! Det var litt av mitt hovedpoeng. Han må komme seg på jobb for oss, og vi må oppleve at han er på jobb for oss! Det håper jeg kanskje at han er i ferd med å bli, sier Håndlykken.

- Opplever du at han tar den oppfordringen seriøst?

- Jeg la merke til at han startet med å si det da han kom ut foran pressen. At han skulle kjempe for idretten, og det var en av tingene jeg var opptatt med å si til ham. Det virket som han plukket det opp, sier Odd-sjefen.

- Er du beroliget på fotballens vegne etter dagens møte?

- Det vil jeg ikke si. Men dette var positivt, slår han fast.

Raja-monolog

Raja svarte ikke på separate spørsmål fra pressen, men holdt en flere minutter lang monolog før han satte seg i bilen for å kjøre i et regjeringsmøte.

Som Håndlykken påpeker, Raja åpnet monologen med å forsikre om at han skal gå i bresjen for i hvert fall breddeidretten.

- Som idrettsminister er jeg på lag med bredden i idretten, det skal det ikke være noen tvil om. Jeg skal selvfølgelig kjempe breddeidrettens sak. Det er 11.000 fantastiske klubber rundt om i Norge som skal føle at de har idrettsministeren sin med seg i denne vanskelige situasjonen og få gode kompensasjonsordninger, sa Raja til den fremmøtte pressen.

Regjeringen satte først av 700 milloner til krisepakken for idretten, men det ble kun søkt om 372 millioner. Odd søkte eksempelvis kun om litt under en kvart million, selv om de anslår et bortfall av inntekter på 15 millioner.

- Når det gjelder pakka med 700 millioner for disse to månedene alene, sa vi at dette skulle være en billettbortfallsordning. Den traff ikke veldig godt. Nå jobber vi med å justere denne, sa han.

I første omgang skal Raja først og fremst sørge for at denne krisepakka på 700 millioner også gjelder utover perioden på mars og april.

- Vi jobber med å forlenge den så lenge et konkurranseforbud gjelder. Det er rett og rimelig sett fra en idrettsministers ståsted. Den er ikke behandlet ennå, men når det er ferdig og vi har fått gjennomslag for dette tar vi sikte på å fremme dette overfor Stortinget. At vi er på ballen og at jeg holder trøkket oppe for å redde disse 11.000 lag og foreninger rundt om i landet, det skal det ikke være tvil om, sa Raja.

Står fast på sponsormidler-nei

Så var det de mye omtalte justeringene i krisepakka. Det virker ikke som Fotball-Norge blir hørt når de ønsker at bortfall i sponsorinntekter må kompenseres fra staten.

- Mye av inntektene fra disse 11.000 lagene og foreningene genereres jo fra at man har loppemarked, basarer, at man kjøper vafler på en trening man ikke har kjøpt billett til, at man betaler for parkering på et jorde for å se barna spille, det er store deler av inntektsgrunnlaget for de 11.000 lag og foreninger. Det jobber jeg for at vi skal få inn under den ordningen, innledet Raja.

- Det vi ikke kommer til å dekke, og det jeg ikke kommer til å ta initiativ til å dekke, er bortfall av sponsorinntekter. Hvorfor ikke? Store deler av det norske næringslivet går nå på store omsetningstap. Jeg hørte på nyhetene i dag at Aker Solutions kommer til å gå på millardomsetningstap, og dette gjelder bredden av næringslivet over hele Norge. Regjeringen dekker ingen bedrifters omsetningstap, det vi dekker er uunngåelige utgifter. For idretten skal vi i tillegg dekke rimelig bortfall av inntektskilder, som de jeg har ramset opp her. Det skal være en ordning som sørger for at man kommer seg gjennom korona-pandemien, sa statsråden.

- Spent på hva som kommer

Nå er Håndlykken spent på fortsettelsen. Han og Raja ble i hvert fall ikke enige om noe på torsdagens møte.

- Han sa at de kommer med justeringer, og så er jeg spent på hva som kommer. Han fortalte litt om det til pressen tidligere, men dette er ikke ferdig. Hele Klubb-Norge må jobbe videre for å få frem løsninger som kan hjelpe oss gjennom krisen. Og så tror jeg den han gjennom den offentlige debatten, og vår samtale, har skjønt mer av situasjonen i Klubb-Norge. Det føler jeg meg sikker på. Det gjenstår å se hva det materialiserer seg i, avslutter Håndlykken.

Abid Raja har foreløpig anslått at justeringene i idrettens krisepakke kan komme i forbindelse med at regjeringen skal fremme et revidert budsjett for Stortinget.

Fristen for det er 12. mai.