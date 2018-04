Odd har ikke vunnet borte siden 16. mai

Odd trøbler voldsomt på bortebane. Det har snart gått ett år siden Skien-klubben vant på fremmed grunn.

Forrige borteseier kom i Haugesund (2-0) 16. mai i fjor. I helgen tar Odd turen til Molde.

– Fjorårssesongen var skuffende på bortebane, og vi skjønner ikke helt hvorfor. Så tenkte vi at mange gresskamper i starten var problemet, men vi vant jo borte mot både Lillestrøm og Haugesund, så det var heller ikke problemet, sier Odd-trener Dag-Eilev Fagermo til TA.

– Det med bortebane må ikke bli en tendens, for da blir det en mental greie for spillerne. For å få tilbake den selvtilliten vi også hadde borte, må vi spille på samme måten. Begynner vi med taktikkeri og spiller litt feigere, så kan det ta vekk noe av trykket og selvtilliten i gruppa. I år har vi hatt kunstgress i starten, men vi har bare spilt to bortekamper og Vålerenga og Godset er ikke akkurat de letteste bortekampene. Og så slo vi Skarphedin (cupen) på bortebane, sier Fagermo videre til lokalavisen.

Formsvikten på bortebane står i sterk kontrast til da Odd var nest beste bortelag i Norge i 2014, 2015 og 2016.

