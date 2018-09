Odd med åtte strake uten tap: – Vi er inne i en fantastisk periode

Torgeir Børven scoret to mål da Odd gikk sin åttende kamp på rad uten tap, da Vålerenga ble slått 3-2 i Skien i Eliteserien lørdag.

– Det er helt fantastisk, det er gøy. Nå er vi inne i en fantastisk periode, sa Espen Ruud etter at Odd gikk av banen i sin åttende strake kamp uten tap.

Ruud scoret ett og fikk en målgivende i 3-2-seieren mot Vålerenga. Tidligere VIF-spiller Torgeir Børven scoret to og senket gamle lagkamerater da Odd og Vålerenga tjuvstartet den 23. eliteserierunden.

De frammøtte i Skien fikk en underholdende kamp, og det hele startet da den formsterke backveteranen Espen Ruud ga Odd ledelsen fem minutter før pause. Fra sekstenmeteren hamret han ballen inn bak Adam Larsen Kwarasey i VIF-buret.

Det var hans sjuende mål for sesongen, og 34-åringen hadde da scoret seks av Odds åtte siste mål.

– Jeg er inne i en vanvittig flyt. Nå scorer jeg på alle mulige måter, på frispark, spillemål og i dag. Jeg får bare nyte dette her, sa Ruud til Eurosport.

– Langt under pari. Vi må opp mange hakk dersom vi skal vi vinne denne kampen, sa VIF-trener Ronny Deila til TV-kanalen i pausen.

To mål på to minutter

Beskjeden fikk tydeligvis VIF-spillerne med seg, for to minutter ut i annen omgang sto det 1-1 på lystavla. Sam Adekugbe fosset fram på høyresiden før han la et hardt og lavt innlegg foran mål. Chidera Ejuke bredsidet ballen forbi Viljar Myhra i hjemmelagets mål.

Minutter senere forsøkte tidligere Vålerenga-spiller Torgeir Børven seg på et frekt brassespark, men forsøket havnet både over og utenfor. Traff gjorde han derimot da Ruud slo et presist frispark inn i boksen etter 66 minutters spill. Børven var sist på ballen da den forsvant bak Kwarasey.

Men Vålerenga gikk fra avspark og rett i angrep. Daniel Fredheim Holm fant Bård Finne, som tok med seg ballen og klinket den inn i lengste hjørnet.

Da hadde kampen gått fra 1-1 til 2-2 på to minutter.

Hang i tauene

Men 2-2 skulle etter hvert bli til 3-2, og igjen var det Børven som var sist på ballen. Ti minutter før slutt slo Elbasan Rashani ett litt for kort innlegg, men Vålerenga-forsvarer Jonatan Tollås Nation var uheldig og forlenget innlegget videre til Odd-spissen. Børven fikk en enkel oppgave med å sende hjemmelaget i ledelsen igjen.

– Det er godt å slå tilbake sa Børven til Eurosport etter kampen, og siktet til at han kun har fått spille én omgang i hver av de to siste kampene.

I jakten på utligning hamret Ejuke ballen i treverket, Myhra måtte ut i full strekk, og Magnus Lekven skjøt like utenfor. Det kunne fort blitt 3-3, men Odd holdt unna og sørget for at alle poengene ble igjen i Telemark.

– Vi hang litt i tauene de siste minuttene, men det er godt å ha to gode keepere i stallen, sa Børven til Eurosport.

Med tre poeng klatret Odd til 6.-plass på tabellen med 33 poeng. Vålerenga, med samme poengsum, falt ned til plassen bak.

Neste runde tar Odd turen til tabelljumbo Sandefjord, mens VIF tar imot nedrykkstruede Start.

