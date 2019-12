Odd og Ranheim reagerer kraftig på NFFs avgjørelse

Drama i Eliteserien. NFF kan ha påvirker nedrykk- og medaljekampen med oppsiktsvekkende avgjørelse.

Saken oppdateres

Det er dramatikk på flere arenaer rundt omkring i Eliteserien både i nedrykk- og medaljekampen.

Kampen mellom Tromsø og Stabæk ble stoppet underveis på grunn av kraftig snøvær. Banemannskapet brukte over ti minutter på å måke banen, før kampen ble satt igang igjen.

I pausen ble det rapportert at kampene som involverer lag i nedrykkstriden vil bli starte kl 19.10.

På direktelinje fra Spania sitter Ivar Hoff og følger drama hos FotballXtra. Han er ikke nådig i sin dom over det som utspiller seg.

- Dette skulle ikke ha skjedd. Jeg vil kalle det en sportslig skandale av fotballforbundet. Her skal man holde alle kampene, også Molde-Bodø/Glimt. Absolutt alle skal starte likt i den siste runden. Alle kamper betyr noe. De må holde igjen til Tromsø er utpå igjen, raser Ivar Hoff.

- Jeg bare rister på hodet. Det sitter noen teoretikere i forbundet som det ikke lukter fotball av, fortsetter Hoff.

Odds daglige leder Einar Håndlykken reagerer kraftig.

- Så da har NFF satt igang Haugesund-Odd mens Rosenborg-Ranheim ikke er satt igang. Utrolig.

Også Ranheims daglige leder Frank Lidahl tordner mot fotballforbundet.

- Det var litt temperatur nede i tunnelen. Fordi han Fisketjønn og nisselaget meldte plutselig at kampen her skulle starte sju. Hvis du har litt fotballforståelse, og har respekt for det meste her, så skjønner du at denne kampen må starte likt som de andre. De våkna til slutt , sier Lidahl til Eurosport.

- Hvis Nils Fisketjønn og det teamet her ikke forstår at denne kampen må starte likt som de andre .. faen, vi som jobber med dette pådrar oss skilsmisse, tarmproblemer, hjerteproblemer og det ene og det andre. Han og alle andre her må skjønne at kampene må starte likt, fortsetter Lidahl.

Samtidig som NFF kom med meldingen ble kampen mellom Haugesund og Odd satt igang til normal tid. Det vil spille inn i medaljekampen, da Rosenborgs kamp ble holdt igjen på grunn av at Ranheim er involvert i nedrykkstriden.

FotballXtra-ekspert Jesper Mathisen reagerer kraftig på NFFs avgjørelse.

- Jeg undres over noe. Hvorfor spilles da Haugesund-Odd. Nå kan Rosenborg risikere å ikke ha noe å spille for de siste 15-20 minuttene. Hadde kampen i Haugesund startet samtidig som den i Trondheim så hadde det blitt mest rettferdig, sier Jesper Mathisen

Eurisport-ekspert Joacim Jonsson sier også at NFF har gjort en feil.

- Dette er veldig spesielt av NFF. Helt ærlig, dette tror jeg ikke de har tenkt på. De har glemt seg bort, enkelt og greit! De har fokus på bunnstriden, alt skulle være likt og de har glemt hvordan det ser ut i toppen. Nå kan de spille på resultatet, sier Jonsson

- Jeg tror rett og slett de har blingsa, og glemt det, sier Jonsson.