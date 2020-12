Odd-veteranen og eliteserieprofilen Fredrik Semb Berge (30) legger opp.

Telemarksavisa melder at midtstopperen la opp på direkten under Odds juleavslutning for sponsorer og samarbeidspartnere fredag.

30-åringen har slitt med skader gjennom hele sesongen, og Semb Berge har selv fryktet at den skrale fysikken ville tvinge ham til å legge opp.

Fredrik Semb Berge har tre landskamper for Norge. Han debuterte for Odd helt tilbake i 2008 og har også vært innom klubbene Brøndby og Molde.

(©NTB)

Reklame Her kan du levere Eurojackpot