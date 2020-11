Odd-profilen ble liggende etter voldsom kollisjon – så slo han kraftig tilbake

Mushaga Bakenga var i begivenhetens sentrum da Odd slo Viking onsdag kveld.

ODD - VIKING 3-0:

Odd-spiss Mushaga Bakenga har levert foran mål etter Odd hentet han i sommer. Det gjorde han også onsdag kveld i den korona-utsatte Eliteserien-kampen mot Viking.

28-åringen trillet inn 1-0 i første omgang og var iskald alene med keeper i starten av andre omgang da han satte inn 2-0. Joshua Kitolano, som assisterte begge Bakenga-målene, la på til 3-0 rett før timen var spilt.

Men før Bakenga viste frem målscorer-egenskapene sine var han involvert i en kraftig kollisjon etter en dødball tidlig i kampen. Espen Ruud slo inn i feltet og Bakenga kolliderte kraftig med Viking-keeper Østbø.

SMELL: Til tross for en kraftig smell i duell med Arild Østbø scoret Bakenga to mål mot Viking. Foto: Skjermdump Eurosport player

Bakenga ble liggende en god stund på matta og fikk tilsyn av Odd sitt medisinske personell. Trønderen kom seg omsider på beina, men måtte innrømme i pausen at han fikk seg en skikkelig trøkk.

BLE LIGGENDE: Bakenga ble liggende en stund og fikk etter hvert tilsyn av Odd sitt medisinke personell. Foto: Skjermdump Eurosport player

- Jeg har så vondt i hele kroppen. Det var som å bli påkjørt av en lastebil. Jeg skal inn å knaske noe smertestillende nå, sa han i pause-intervjuet med Eurosport.

Etter onsdagens to mål mot Viking har Bakenga nå åtte mål på de ti siste kampene.

Odd herjet i første omgang

Kampen som skulle egentlig vært spilt 14. oktober, men ble utsatt til onsdag kveld siden Veton Berisha testet positivt for covid-19, startet relativt friskt.

Etter to minutter fikk Bakenga en stor mulighet til å sende vertene i føringen. Kitolano brøyt fint på venstresida og satte fart fremover. Venstrebacken la inn til Bakenga, men Østbø reddet Odd-spissen sin avslutning.

Ti minutter senere ble vi nesten vitne til et helt utrolig selvmål. Odd angrep på en overgang og i det de nærmet seg sekstenmeteren til Viking fikk Sebulonsen klarert. Men klareringsforsøket så mer ut som en avslutning mot eget mål, og ballen suste så vidt over Viking sitt mål. Arild Østbø ga tydelig beskjed om hva han syntes om situasjonen etterpå.

Men Odd-spillerne kunne ikke sette sin lit til at Viking-spillerne skulle score målene for dem. Etter 18 minutter kom Joshua Kitolano seg inn i sekstenmeteren til gjestene. han la ut 45 grader til Bakenga som traff ballen akkurat nok til at den gikk i mål til 1-0.

KUNNE FEIRE: Bakenga kunne feire for to mål i kampen mot Viking. Foto: Trond Reidar Teigen (NTB)

Hjemmelaget fortsatte å kjøre over Viking. Først kom Rodic til en bra avslutningsmulighet, før Kitolano noen minutter senere fyrte avgårde en suser. Begge skuddene gikk like utenfor.

Kitolano-show

Odd viste seg fra sin beste side i perioder i første omgang, og spesielt på kontringer satt det bra for hjemmelaget. Noen minutter over halvspilt omgang kontret Odd på mesterlig vis. Rodic ble spilt fri til venstre og la inn foran mål. Der kom Kaasa i hundre og la igjen med hælen til Bakenga som avsluttet på første, men rett i blokka.

Andre omgang var bare seks minutter gammel da Odd økte ledelsen. Kitolano snappet ballen på midtbanen og tredde nydelig gjennom til Bakenga. Alene med Østbø gjorde Bakenga ingen feil og sendte ballen i mål til 2-0.

Syv minutter senere økte Joshua Kitolano til 3-0. Midtbanespilleren, som spilte en fantastisk kamp, mottok ballen av Rodic, og Kitolano plasserte ballen nydelig i mål fra 18 meter.

Viking hadde ikke noe å svare med, og dermed endte det 3-0 til Odd. Dermed er Odd fortsatt med i kampen om medalje i årets Eliteserie-sesong.