Odd-sjefen tror Børven-hat tricket kan ha forandret situasjonen: - Rosenborg ringer nok igjen

Torgeir Børvens hat trick kan ha snudd om på situasjonen og sikret Odd utmerkede forhandlingskort.

ODD-VÅLERENGA 4-1

SKAGERAK ARENA: (Nettavisen): Det ble en jubelkveld av de sjeldne for Torgeir Børven og Odd da de slo Vålerenga 4-1 i Dag-Eilev Fagermos retur til Skien.

Odd-spissen er som kjent allerede klar for Rosenborg, men kontrakten gjelder ikke før fra 1. august.

På Lerkendal er spissen ønsket inn portene før dette, men Odd har avslått alle tilbud som trønderne har kommet med så langt.

- Dialog hele tiden

Daglig leder Einar Håndlykken mente før onsdagens hat trick at en slik prestasjon kunne forandre klimaet i forhandlingene vesentlig.

- Skårer han en tre-fire mål i kveld og Rosenborg går målløse av banen i morgen, så tenker jeg telefonen ringer igjen, sa Håndlykken til Nettavisen før onsdagens kamp.

OPPTUR: Daglig leder Einar Håndlykken i Odd fikk mye å glede seg over under eliteseriekampen mot Vålerenga på Skagerak Arena. Foto: Trond Reidar Teigen (NTB scanpix)

Sjefens uttalelser gikk regelrett troll i ord og kan ha skutt prisen på Børven i været.

- Det er dialog hele tiden. Vi må ingenting nå, vi avventer og ser hva de eventuelt kommer med, fortsetter Håndlykken til Nettavisen, og antydet med det at han fort kan få en telefon fra RBKs sportslige leder allerede i kveld med et nytt tilbud.

Telemarksavisa meldte før helgen at RBKs siste tilbud var på to millioner, et bud som skal ha blitt avslått av Odd.

Etter maktdemonstrasjonen var Børven glad og lettet.

- Jeg gidder ikke å spekulere i om dette var min siste kamp. Jeg har fokus på Odd og den neste kampen, sier Børven til Nettavisen.

Håndlykkens kommentarer før kampen ønsket ikke Børven å tenke på rett etter onsdagens kamp.

- Hehe, nei det gidder jeg ikke tenke på. Blir de enige så blir de enige, hvis ikke så får jeg ha fokus på Odd. Så får jeg bruke de seks ukene jeg har fri på å trene godt.

- Tror du forhandlingene mellom klubbene blir vanskeligere etter ditt hat trick i kveld?

- Jeg kan ikke tenke på det. Jeg må ha fullt fokus på Odd og meg selv. Jeg gjør det jeg kan uansett om det skulle ødelegge noe, det skylder jeg Odd.

Spissen bekrefter at han ønsker at overgangen skal bli klar så fort som mulig.

- Jeg har ikke lyst til å gå glipp av kamper. Jeg vil spille fotball. Om det skjer noe i morgen eller etter Start-kampen er ikke så viktig, avslutter Børven til Nettavisen.

Tung Fagermo-kveld

Det ble en mareritt-retur for Dag-Eilev Fagermo og hans Vålerenga da de gjestet Odd onsdag kveld. Etter 4-1-nederlaget på sin gamle hjemmebane stormet Dag-Eilev Fagermo avgårde uten å møte pressen.

Fagermo holdt Vålerenga-spillerne igjen i garderoben i lang tid før han selv kjørte hjem til Akkerhaugen, samtidig som spillerne satte seg på bussen hjem til Oslo.

Mens pressen ble stående som noen spørsmålstegn i lang tid, begynte ryktene etterhvert å spre seg om at treneren hadde forlatt Skagerak Arena og satt seg i bilen.

- Når 2–1 kommer så er det et lag som ikke er noe lag. Da blir det som det blir, sa Fagermo til Eurosport etter kampen. Det var også det eneste han ville si onsdag kveld.