Odd-spiller Espen Ruud ilegges én kamp karantene etter det røde kortet mot Bodø/Glimt

Espen Ruud ilegges én kamps karantene etter utvisningen mot Bodø/Glimt. Odd-spilleren spiller derfor ikke søndagens hjemmekamp mot Haugesund.

Det bestemte disiplinærutvalget i Norges Fotballforbund lørdag formiddag.

– Disiplinærutvalget har gjennomgått utvisningsrapporten fra dommer og forklaringen fra Espen Ruud, i tillegg til å ha studert episoden. Det skal mye til for at vi ikke tildeler karantene ved rødt kort. Etter å ha analysert situasjonen med Ruud har det blitt bestemt at han må sone mot Haugesund, sier Disiplinærutvalgets nestleder Andreas Holmsen-Ringstad til NTB.

– Den klare hovedregelen er at rødt kort gir minst én kamps karantene. Odd viste til Shala-saken (Herolind Shala slapp suspensjon selv om han fikk to gule og rødt mot Stabæk), men utvalget vurderer ikke det som to tilsvarende saker, fortsetter Holmsen-Ringstad.

Han forteller at de også har gjennomgått forklaring fra klubben, samt fra Espen Ruud. Likevel ble ikke klubben hørt.

Ruud fikk marsjordre da han felte Bodø/Glimts Kasper Junker i straffefeltet etter kvarteret spilt onsdag kveld. Etter kampen innrømmet dommer Marius Hansen Grøtta at han tok feil.

– Etter å ha sett situasjonen i reprise fra en rekke forskjellig vinkler, så har nok Espen Ruud en ærlig intensjon om å ta ballen i den situasjonen der. Så sett i ettertid kunne han fått gult kort der, sa Grøtta til Varden etter kampen.

Likevel får ikke høyrebacken med 12 sesonger i Odd spille mot Haugesund søndag. Han må sone i det oppgjøret før han blir klar mot Viking borte søndag.

Bodø/Glimt slo Odd 4-0.

