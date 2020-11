Odd-spiller testet positivt for korona – kampen mot Sandefjord søndag utsettes

En Odd-spiller har testet positivt for koronaviruset etter å ha trent med laget fredag. Søndagens kamp mot Sandefjord er dermed utsatt.

Klubben varsler selv om smittetilfellet på sine nettsider.

– Vi kan informere om at en av våre spillere har testet positivt på covid-19. I henhold til smittevernregler, blir kampen mot Sandefjord i morgen 29.11 kl. 18.00 utsatt, skriver klubben.

Konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund varsler at NFF må sette seg ned og finne ut hvilke konsekvenser den positive prøven får for avslutningen av eliteserien.

– Håper det går bra med han som er smittet. Vi ser på dette nå, og må få komme tilbake til hvilke konsekvenser det får for avslutningen, skriver Fisketjønn i en SMS til NTB.

Den aktuelle spilleren trente med Odd-troppen fredag.

– Spilleren følte seg uvel og fikk positivt svar i dag like før klokken fire. Det betyr at han var og trente med laget i går, som betyr at hele Odd er i karantene, sier sportssjef Tore Andersen til VG.

Klubben er blitt enig med spilleren om ikke å offentliggjøre hvem som er smittet. Spilleren skal ha det bra, og ha blitt overrasket over den positive prøven.

– Vi skal teste hele gruppa, og vi jobber med å løse det i samråd med legen nå. Ingen andre har merket noe til symptomer, sier Andersen til VG:

(©NTB)

