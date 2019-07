Odd-supporter utestenges etter flaskekasting

Odd utestenger supporteren som kastet en flaske mot Mjøndalen-keeper Julian Faye Lund søndag.

Mannen får ikke komme inn på Odds hjemmekamper resten av året. Det bekrefter Odds sikkerhetsansvarlig Ole Larsen overfor VG.

Utestengelsen kommer etter at Mjøndalen-keeper Faye Lund ble utsatt for et angrep i hjemmekampen mot Odd.

Etter at Olivier Occéan scoret 1-0 for de brunkledde, stormet en Odd-supporter banen og kastet en drikkeflaske på Faye Lund. Han traff keeperen i leggen, og sisteskansen var tydelig opprørt over hendelsen.

– Det er helt fryktelig at det skjer. Hvordan er det mulig? Og hva tenker han på når det sitter barn tre-fire meter unna? Det er synd for det skal ikke være sånn. Jeg syntes det er helt sykt at det er mulig. At det skal gå an på norske tribuner… Det er forferdelig, sa Faye Lund til NTB etter kampen.

Supporteren ble bortvist og anmeldt av politiet umiddelbart etter hendelsen. Mannen skal være i 20-årene og er fra Grenland, ifølge en Twitter-melding fra politiet i Sør-Øst.

Skiensklubben anbefaler også motstanderklubber at mannen bør holdes utenfor stadion på Odds bortekamper, opplyser Larsen overfor VG.

Mannen skal ha godtatt utestengelsen og skal være villig til å ta eventuelle kostnader etter opptrinnet.

Mandag formiddag bekreftet Svein Graff i Norges Fotballforbund overfor NTB at de innhenter informasjon på vanlig måte som i lignende saker. Om NFF oppretter sak, er foreløpig ikke klart.

