Odd svært nær seier over Haugesund

Det endte målløst mellom Odd og Haugesund i Eliteserien søndag. Skienslaget var nærmest med et skudd som var svært nær ved å krysse mållinjen.

Skuddet til Filip Rønningen Jørgensen var den største sjansen i det relativt hendelsesfattige oppgjøret. Da 18-åringens skudd fra 16 meter gikk i tverrliggeren og duppet ned, ropte Odd på mål, men fikk ikke gehør hos dommertemaet til Rohit Saggi ti minutter før slutt.

Reprisene som ble vist, ga ingen indikasjoner på at ballen var over streken. Heller ingen andre fikk ballen over streken, og dermed endte det 0-0 i Skien.

Selv om Odd hadde kampens største mulighet, sto Haugesund for den første, gode muligheten. Kevin Krygård vartet opp med en flott gjennombruddspasning til Kristoffer Velde som avsluttet fra skrått hold, men Odd-keeper Sondre Rossbach fikk avverget til corner.

Like før pause hadde gjestene en god mulighet på en kontring. Selv om ballen til slutt endte hos Niklas Sandberg i god posisjon, gikk avslutningen rett på Rossbach. Dermed måtte lagene gå til pause på stillingen 0-0.

Rossbach måtte igjen i aksjon etter en snau time. Sandberg dro av Joshua Kitolano og tvang Odd-keeperen til å gjøre en god redning.

Odd måtte for øvrig klare seg uten Espen Ruud som ble ilagt karantene til tross for en feilaktig utvisning i onsdagens 0-4-tap mot Bodø/Glimt.

(©NTB)