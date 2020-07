Odd-talentet Filip (18) imponerte stort i seier over Brann

Filip Rønningen Jørgensen begeistrer ekspertene. I seieren over Brann viste unggutten igjen hva han er god for.

BRANN - ODD 1-0:

Det unge mannskapet til Odd unngikk å bukke under for et tidlig Brann-overtak, og malte etter hvert i stykker gjestenes forsvar i Eliteseriens kveldskamp onsdag.

Skiensklubben passerte Brann på tabellen med seier 1-0. De er nå nummer fire i Eliteserien, etter seks av åtte spilte kamper i den åttende serierunden.

Odd skapte flere gode muligheter i minuttene etter sidebyttet. Brann-keeper Ali Ahamada måtte ta fram noen redninger, før Markus Kaasa (23) til slutt ordnet scoringen som sendte vertene foran.

- Usedvanlig spennende



I de samme spilleminuttene imponerte 18-årige Jørgensen enda en gang med merkverdige styrende egenskaper på midtbanen.

Spesielt da Odd koblet grepet på kampen etter pause sto unggutten virkelig fram med et veldig godt overblikk og modne valg. Odds nye midtbanesjef får også veldig gode skussmål for innsatsen av Eurosports Tor Ole Skullerud.

- Det er en gave det, der. Han har ferdigheter som er usedvanlig spennende, bemerket ekspertkommentator.

IMPONERT: Tor Ole Skullerud. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

- Som noen sa i pausen, det ser ut som han har så god tid til enhver tid. Det kan jeg godt være enig i, fordi han er så godt orientert når han mottar ballen.

Etter kampslutt var Odd-trener Jan Frode Nornes storfornøyd med innsatsen til hele laget. Han trekker fram presspillet, samhandling og energi som viktige grunner til at Brann ble slått på Skaregak Arena.

- Jeg synes vi gjennomfører en strålende kamp i dag, og er helt klart best. Vi fortjener å vinne. Og det er kanskje den beste matchen vi har spilt i år, totalt sett, ofensivt og defensivt, oppsummerer Nornes i intervju med Eurosport.

Åpnet kvikt



Det var Lars Arne Nilsens Brann-gutter skapte farligheter først på Skagerak Arena. Faktisk allerede i første spilleminutt.

Formsterke Gilbert Koomson løp seg fri på høyrekanten og slo inn et godt innlegg. Både Daouda Bamba og Robert Taylor var inne i Odd-feltet, men et panikkslagent hjemmeforsvar slapp unna med skrekken.

Etter et drøyt kvarter var det Bamba som nærmest på egen hånd kontret inn en Brann-scoring. Spissen ble imidlertid stoppet av Sondre Rossbach.

Bergenserne fortsatt å være farligst like etter. De rødkleddes lagkaptein Daniel Pedersen dundret til fra rundt 20 meter. Men danskens forsøk var stilt inn et ørlite knepp for høyt. Ballen gikk nemlig i tverrliggeren.

Odd hadde også sitt å by på. Brann fikk klarert med nød og neppe like før Pedersen traff metallet. Noen minutter seinere var Vegard Forren kjapt ute med en fot på målstreken og berget de røde fra baklengs på en avslutning fra unge Joshua Kitolano.

Fortjent



Etter pausen kom Odd utvilsomt best i gang. Både Espen Ruud og Tobias Lauritsen hadde småfarlige avslutninger før Brann måtte kapitulere.

Elbasan Rashani dundret til, Ahamada ga en ny retur, og den gikk rett til Markus Kaasa. Odd-angriperen var kald, ventet på en bevegelse fra Branns målvakt, og plasserte dretter inn 1-0.

- Han står imot det første forsøket Ali Ahamada, men det er et passivt Brann-forsvar på returen, konstaterte Skullerud.

Flere mål ble det ikke i Skien, tross et kortvarig Brann-press og et par gode skuddforsøk fra Odd-innbytter Kachi det siste kvarteret.

Skullerud og kommentatorkollgega Asbjørn Myhre var samstemte om at Odd fortjente seieren i Skien.