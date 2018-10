Odd ti kamper på rad uten tap

Odd var best etter pause og tok alle poengene med 2-0-seieren hjemme mot overraskelseslaget Ranheim søndag. Skien-laget har ikke tapt siden 1. juli.

Scoringene kom mellom det 76. og 78. minutt. Kaptein Steffen Hagen gjorde den første, mens et selvmål av Ivar Erlien Furu sikret Odd-seieren.

Dermed har ikke Odd tapt en eneste seriekamp siden 1-2-tapet borte mot Tromsø 1. juli. Fem seirer og fem uavgjort er det blitt for Dag-Eiliv Fagermos menn i denne perioden.

– Det er slik jeg håper vi skal bygge det nye Odd-lageet framover, sa Fagermo til Eurosport.

Ranheim tapte forrige bortemøte da Stabæk snudde til seier helt på tampen, men trønderne har vist seg vanskelig å slå. Laget selger seg dyrt samtidig som det er giftige på kontringer.

Det har gått litt tregere i høst, og Ranheim kan være glade for den gode poengfangsten tidligere i sesongen.

Før pause vekslet det voldsom mellom lagene i målsjanser. Det gikk fra en stor Ranheim-mulighet ved Ola Solbakken til at hjemmelaget skulle tatt ledelsen ved Torgeir Børven. Sistnevntes heading gikk rett på Even Barli.

Det gikk 75 minutter før det ble nettkjenning i Skien. Det sørget kaptein Steffen Hagen for da han kom stormende på bakre stolpe og satte ballen i mål.

Det ble litt ketsjupeffekt, for et par minuttere senere hadde Martin Broberg tvunget Furu til å styre ballen i eget nett til 2-0-ledelse for vertene.

Odd tok med seieren seg opp på 6.-plass. Laget står med 37 poeng. Ranheim er på plassen foran med ett poeng mer.

