Odd venter på Børven-svar – kan forlenge avtalen ut året

Snaut to uker før Eliteserien-oppstarten virker det uavklart rundt toppscorer Torgeir Børven og en videre karriere i Odd. Kontrakten hans løper ut 31. juli.

Fjorårets store spissnavn i norsk fotball stoppet på 21 mål på 30 kamper. Nå trener han i Skien. Det har vært noen smårykter knyttet til Børven og utenlandske klubber de siste månedene.

– Vi har ikke klart å finne en fornuftig løsning for å forlenge. Vi er ikke kjent med at det er andre aktuelle klubber, men det får de (temaet rundt Børven) uttale seg mer om, sier Odds sportssjef Tore Andersen til NTB.

Ifølge Andersen kan Odd være interessert i å forlenge Børvens nåværende avtale, om så bare ut denne sesongen.

– Når du blir toppscorer i Norge, får vi bare akseptere at du kanskje ønsker å se på muligheten for noe annet. Samtidig er Torgeir motivert, og han kommer til å stå på for Odd framover, sier han.

Odd starter Eliteserien hjemme mot Sandefjord 16. juni. Dersom Børven velger å forlate hvittrøyene 31. juli, vil han få med seg ti serierunder for skiensklubben i årets sesong.

Børvens agent Kent Karlsen har ikke besvart NTBs henvendelser onsdag.

