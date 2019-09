Odd videre til semifinale i cupen etter seier mot KFUM Oslo

Oslo-lagets cupeventyr er over etter tap mot Dag-Eilev Fagermos mannskap.

KFUM OSLO - ODD 2-5:

Kåffa-laget jaktet en historisk og sensasjonell cupsemifinale mot Odd, men maktet aldri å hamle opp med et Odd-lag som parallelt med cupen kjemper om gullet i Eliteserien.

Etter noen begivenhetsrike minutter like etter at halvtimen var passert, kunne Fagermo gå til pause med knapp ledelse.

Odd-laget fikk mer kontroll på kampen etter hvilen, men måtte slite for seieren etter et sent reduseringsmål. Vebjørn Hoffs 4-2-scoring etter 83 minutter virket å ta noe av lufta ut av KFUM, og mot slutten satte også Filip Møller Delaveris inn sitt andre for kvelden.

Odd er dermed ett steg nærmere klubbens 13. cupgull. Det vil i så fall være flest kongepokaler i norsk fotballs historie.

Resultatet betyr at cupeventyret er over for KFUM og trener Jørgen Isnes.

- Vi hadde muligheten til å komme tilbake i matchen, men så åpnet vi oss fullstendig mot slutten. Det er skuffende, men vi må kunne håndtere det. Om vi skal spille den fotballen vi gjør, må vi være mye bedre i forsvarsarbeidet vårt en mot en. Jeg synes vi blir gått forbi alt for lett, sier han til NRK.

Børven på volley

Vertene fra Oslo, som hadde slått ut både Nordstrand, Asker, Nest-Sotra og Tromsdalen før torsdagens kvartfinale, startet kampen bra.

Lars Olden Larsen forsøkte seg fra distanse etter 14 minutter, men skuddet ble reddet av Odd-keeper Sondre Rossbach.

1. divisjonslaget var fullt på høyde med gulljagende Odd før pause, men etter 31 minutter viste Torgeir Børven hvorfor han er toppscorer i Eliteserien med 16 mål.

Spissen ventet i returrommet etter en KFUM-klarering, og satte ballen i mål på volley. Knut André Skjærstein-keeper fikk fingertuppene på ballen, men måtte skuffet se ballen forsvinne inn i eget mål til 0-1.

De tilreisende Odd-supporterne hadde imidlertid knapt rukket å feire scoringen da det smalt i andre enden. KFUM gikk rett i angrep, og til slutt viste kaptein Stian Sortevik - som før kampen ble hedret som tidenes beste KFUM-spiller - fram sine tekniske ferdigheter.

31-åringen danset rundt ute til venstre med sin futsalinspirerte spillestil og dragninger, før han løftet ballen på bakre stolpe. Der dukket David Tavakoli opp og headet ballen i nettet til 1-1.

Toppscorer Lauritsen

Scoringen satte virkelig fyr på hjemmefansen, men ikke lenge etter kom Tobias Lauritsen og helte kaldt vann i årene på Kåffa-fansen.

Venstreback Birk Risa drev fremover på sin kant, før han løftet ballen på bakre stolpe. Der var Lauritsen, som hang høyt og lenge i luften før han stanget inn 2-1 til gjestene. Scoringen er 22-åringens sjette i cupen denne sesongen, noe som gjør han til delt toppscorer med Haugeunds Martin Samuelsen.

Fagermo uttalte i pausen at han ikke var fornøyd med eget lag før hvilen, men Odd-laget hevet seg i den andre omgangen.

Etter 68 minutter hadde imidlertid Simen Vedvik en gyllen sjanse til å utligne for KFUM. Innbytteren snappet opp en svært dårlig pasning av Odds Fredrik Semb, før han stormet alene igjennom.

21-åringen forsøkte å sette ballen til høyre for Rossback, mens landslagskeeperen reddet strålende til stor fortvilelse blant hjemmefansen.

Og der Vedvik sløste med sin sjanse, viste Odd-laget seg igjen som effektive, denne gangen takket være en fantastisk prestasjon av Filip Møller Delaveris.

18-åringen tok et utspill fra Rossbach ned på brystet, fikk kontroll på ballen før han satte på turboen. Unggutten passerte flere KFUM-spillere før han på elegant vis satte ballen ned i korthjørnet til Skjærstein.

Scoringen virket å sikre Odd-avansement, men ti minutter før slutt tok det igjen fyr på Ekeberg.

Vertene kombinerte ute til venstre, før ballen havnet inne i boksen. Der kastet Lars Olden Larsen fram en fot og satte inn 2-3-målet, men like etter punkterte Odd virkelig kampen.

Vebjørn Hoff satte inn 4-2 etter 84 minutter, mens Delaveris noterte sitt andre mål etter 85 minutter, mye takket være strålende forarbeid av Elbasan Rashani.