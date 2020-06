Skiens-klubben gjør grep for å «fylle» opp tribunene på Skagerak Arena.

Seriestarten i Eliteserien nærmer seg og klubbene forbereder seg i disse dager på en annerledes sesong. Kampene vil av smittevernhensyn foregå uten publikum på tribunene.

Det har fått fotballklubbene til å tenke annerledes.

I Skien har Odd lansert et tilbud til hjemmesittende supportere som kan være med å støtte klubben «fra tribunen» på Skagerak Arena, selv uten å fysisk være til stede på kamp. Supporterne får nå muligheten til å kjøpe seg en billett og få et bilde av ansiktet sitt som vil bli printet ut og plassert på tribunen .

- Jeg har i hvert fall tenkt til å være der. Det er en måte for folk som ikke får være på tribunen, så er ideen å vise vår støtte til laget på den måten. Vi har inngått et samarbeid med en lokal grafisk bedrift og trykkeri som trykker opp pappfigurer på en enkel måte som vi setter opp på tribunen, sier Håndlykken til Nettavisen.

Hentet inspirasjon fra Tyskland

Odds daglige leder sier at klubben håper å tjene litt penger på prosjektet i en ellers tung økonomisk tid for norsk fotball. Han innrømmer også hvor inspirasjonen til det hele startet.

- Det blir et lite overskudd av det, men det koster jo litt å lage det selvfølgelig. Vi synes det er en morsom måte der folk kan vise sin støtte. Det er vel egentlig en idé som er stjålet fra Borussia Monchengladbach i Tyskland. Det er sånn det er i fotballen og vi så noe spennende der som vi kunne kopiere litt. Ideer starter jo et sted så tar folk det videre.

- Hvordan har responsen vært?

- Jada, folk har begynt å kjøpe. Foreløpig er det noen titalls, men vi lanserte det jo i dag morges. Det er bare positive tilbakemeldinger. Vi har dratt det i gang, så får vi se om folk henger seg på.

I Australia har klubber i den australske rugbyligaen tidligere gjort samme tiltak for å fylle tribunene. Der dukket det opp bilder av flere personer som ikke skulle ha vært avbildet på tribunene.

Bilder av «Tiger King»

SSB News skrev blant annet at den britiske legen og massemorderen Harold Shipman var å finne avbildet på en pappfigur på tribunen. Shipman ble i 2000 dømt til livstid for 15 drap.

- Frykter dere tilstander der figurer som ikke burde være tilstede vil dukke opp?

- Ja, jeg har hørt om det. Vi må drive litt sensur og passe på at det ikke kommer noen uvelkomne. Vi har allerede fått et par sånne. Et par kjendiser og litt sånn, blant annet «Tiger King». I Australia var det vel bilder av en massemorder og litt sånn. Vi må jo for all del unngå å få noen sånne her, sier Håndlykken.

Tiger King er en kjent Netflix-serie om en dyrepark i Oklahoma i USA.

Odd har fått tilsendt bilder av Joe Exotic i Tiger King som vil på Eliteserie-kamp. Foto: - (AFP)

- Har dere et apparat til å fange opp noen som ikke burde være der?

- Vi i klubben setter jo opp dette, så bestiller folk via en app. Det er klart om det er et bilde av Erna Solberg så skjønner vi jo at det ikke er hun som har bestilt det. Det er alltid noen som skal være litt morsomme og forsøker seg på noen varianter, avslutter Odd-sjefen.

Eliteserien sparkes igang tirsdag 16. juni. Da tar Odd imot Sandefjord hjemme på Skagerak Arena.