Dag-Eilev Fagermo fikk alt annet enn en hyggelig opplevelse på Skagerak Arena onsdag kveld. Det gjorde derimot 18 år gamle Filip Rønningen Jørgensen.

ODD-VÅLERENGA 4-1

SKAGERAK ARENA(Nettavisen): Filip Rønningen Jørgensen, det er bare å merke seg navnet først som sist. Odds midtbanespiller fylte 18 år for én måned siden og har blitt spådd en lysende fremtid innad i Skiens-klubben.

Onsdag kveld fikk endelig resten av landet bivåne Kragerø-guttens enorme talent. I 4-1-ydmykelsen av Vålerenga hjemme på Skagerak Arena var Rønningen Jørgensen totalt dominerende i den siste drøye halvtimen.

- Alle har egentlig skrytt av meg og vært veldig fornøyd. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si egentlig, sier Rønningen Jørgensen til Nettavisen etter det mildt sagt imponerende innhoppet.

- Hva sa jeg?

Midtbanespilleren kom inn i det 57. minutt på stillingen 1-1 i kampen mot Vålerenga, til sitt andre innhopp i Eliteserien.

Etter en dominant prestasjon på midtbanen av 18-åringen, der han løp, jobbet, taklet, driblet og strødde pasninger om hverandre, i tillegg til et hat trick av Torgeir Børven, satt lovordene løst om stortalentet.

- Ja, hva sa jeg? Den eneste forskjellen fra i dag og til andre kamper, er at det er flere folk her. Flere av dere fra de store avisene og mediene. Vi er ikke overrasket over det, han er en gutt med massevis av kvaliteter. Han har som jeg tidligere har nevnt for deg en meget lys fremtid. Han kan ikke spille bedre enn det han gjør nå, fordi da forsvinner han alt for fort, sier Elbasan Rashani til Nettavisen etter kampen.

Da Nettavisen intervjuet Rashani før sesongen var det nemlig ett navn han spesielt ville trekke frem: Filip Rønningen Jørgensen.

Kantspilleren sammenlignet da unggutten med en verdensstjerne.

- Om jeg skal trekke frem en spesiell spiller så kan jeg trekke frem favoritten min. Filip Jørgensen, han er en ekstremt klok fotballspiller, han er «Odds Sergio Busquets» (Barcelona red.anm). Vi får se hvor lenge han blir i Odd og Eliteserien. Han trenger bare sjansen til å vise seg frem det kloke fotballhodet sitt med overblikk og pasningsspillet.

- Han er der for å gjøre alle andre bedre og tenker først og fremst på laget. Det kan se ut som han gjør det enkelt hver gang han har ballen, men det er også ofte det vanskeligste i fotball, uttalte Rashani da.

Elbasan Rashani (t.v) og trener Jan Frode Nornes før kampen mot Vålerenga på Skagerak Arena. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix Foto: Trond Reidar Teigen (NTB scanpix)

Ydmyk type

Da Nettavisen huker tak i en beskjeden og ydmyk 18-åring etter oppvisningen onsdag kveld, klarer han knapt å sette ord på opplevelsen.

- Det er utrolig gøy å høre. Jeg tar det med meg videre, det er utrolig gøy. Jeg vet ikke hva mer jeg skal si. Jeg bare gjør mitt beste så får vi se hva treneren gjør, sier Rønningen Jørgensen til Nettavisen med et bredt glis.

Rønningen Jørgensen kom til Odd for snaut to år siden og ble belønnet med proffkontrakt i vinter.

- Fikk du med deg Rashani sine ord om deg før sesongen?

- Det fikk jeg med meg. Han (Busquets red.anm) spiller jo på Barcelona og Spania sitt landslag, så det er utrolig gøy å høre det fra en spiller som Elba.

YDMYK OG GLAD: Filip Rønningen Jørgensen var et stort glis etter kampen mot Vålerenga. Foto: Foto: Stian André de Wahl, Nettavisen

Etter totalt 45 minutter (15 minutter mot Strømsgodset søndag) med eliteseriefotball for Rønningen Jørgensen denne sesongen, er det nå flere som endelig har fått øynene opp for den ydmyke Odd-spilleren.

Underveis i den andre omgangen uttalte blant annet Eurosports kommentator Kenneth Fredheim følgende «jeg har fått meg en ny favoritt. Han heter Filip Jørgensen. Han er totalt dominerende utpå her.»

- Det er utrolig gøy å høre. Jeg tar det med meg videre, det er utrolig gøy, sier Rønningen Jørgensen om hyllesten.

- Det er spesielt



Også venstreback Birk Risa vet at Odd har noe utenom det vanlige i den unge midtbanespilleren.

- Jeg har spilt med mange store talenter da jeg var i Tyskland. Uten å legge for mye press på gutten så er han en av de bedre unge spillerne jeg har sett. Det fotballhodet der er spesielt, men jeg er ikke overrasket, sier Birk Risa.

Rashani tar over ordet og fortsetter:

- Han er bare seg selv og det ser ut som han er på løkka og koser seg. Det tror jeg er en veldig fin egenskap å ha også når han kommer til å nå lenger i karrieren, noe som både jeg, du og alle andre nå vet at han kommer til å gjøre. Han er ydmyk, noe jeg tror kommer til å ta han langt, fortsetter Rashani til Nettavisen etter kampen.

Det er mulig ordet stortalent har blitt et utvannet begrep i norsk fotball, men i Rønningen Jørgensen kan Odd fort ha en juvel.

Grusom hjemkomst for Fagermo

Onsdagens opplevelse ble alt annet enn hyggelig for Dag-Eilev Fagermo og hans nye klubb, Vålerenga.

Etter 12 år i Odd ble det et stygt 4-1-tap mot gamleklubben. Etter kampen stormet Fagermo av gårde uten å ville snakke med den fremmøtte pressen.

Han holdt Vålerenga-spillerne igjen i garderoben i lang tid før han selv kjørte hjem til Akkerhaugen, samtidig som spillerne satte seg på bussen hjem til Oslo.

Vålerenga fikk en drømmestart på kampen da Matthías Vilhjálmsson sendte Oslo-laget i ledelsen fra straffemerket allerede etter seks minutter.

Utligning av Vebjørn Hoff etter blant annet svakt keeperspill av Kristoffer Klaesson, samt et hat trick av RBK-klare Torgeir Børven, sørget til slutt for at Odd vant 4-1 på Skagerak Arena.

Allerede lørdag reiser Odd til Kristiansand for å møte Start.