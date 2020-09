Odds Iker Carew (17) var på prøvespill hos Premier League-klubb. Nå jaktes han av flere europeiske klubber

Odd-talentet er ettertraktet hos flere europeiske klubber. Nå står 17-åringen overfor et veivalg i karrieren.

OSLO (Nettavisen): 17 år gamle Iker Carew har en spesiell bakgrunn. Med foreldre fra Norge og Ecuador har unggutten allerede vært på samling på U-landslag hos det sør-amerikanske landet, i tillegg til skyggelandslaget på yngre landslag i Norge.

Til daglig trener 17-åringen med det klingende etternavnet Carew, med andrelaget til Odd i Skien, men der er det ikke sikkert han bli altfor lenge.

Tidligere i år var han nemlig på prøvespill hos Premier League-klubben Sheffield United. Det skal også være interesse fra flere europeiske klubber for å hente talentet.

- Prøvespillet i Sheffield United gikk over all forventning. Jeg holdt nivået, men passer kanskje ikke helt inn i typen fotball de spiller. Det var en veldig positiv opplevelse, det var lærerikt og jeg fikk mye ny kunnskap, forklarer Carew til Nettavisen.

Iker Carew avbildet utenfor Sheffield Uniteds treningsanlegg tidligere i år. Foto: Privat

- Sammenlignes med Sancho



Med seg på laget til å hjelpe han videre i karrieren har Carew fått den norske agenten Johan Flølo. Han har base i England og god kontakt med flere av de største klubbene i Europa og Sør-Amerika.

- Jeg har opparbeidet meg et stort nettverk. Flere klubber har tatt kontakt med meg angående Iker. Han er en spiller som kan bestemme utslaget i en kamp med sine tekniske ferdigheter. Tempoet med ballen og hans én mot én ferdigheter, der han kan utfordre gang på gang, har gjort at flere sammenligner han med Jadon Sancho i spillestilen, sier agenten til Nettavisen.

Det er ikke små ord om en 17 år gammel gutt som enda ikke har debutert i Eliteserien i Norge.

17-åringen er ikke ulik Borussia Dortmund’s Jadon Sancho i stilen på banen, sier agenten. Foto: Ina Fassbender (AFP)

Nettavisen tok kontakt med Odds sportslige leder Tore Andersen for å høre hvordan Skiens-klubben vurderer unggutten.

Andersen henviste videre til teamkoordinator Morten Rønningen.

- Det kom en forespørsel fra rådgiveren hans om et prøvespill. Iker kom hjem etter et opphold hos Sheffield United. Han er på juniorelite-laget vårt og har hatt en fin utvikling. Den videre utviklingen avgjør om han snart er med på vårt andrelag, sier Rønningen til Nettavisen.

Han forklarer at klubben ikke har kontrakter med noen av juniorspillere som gjør at de kan si nei til forespørsler om prøvespill.

- Vi er positive til at våre unggutter får trene med utenlandske klubber for å få referanser.

- Håper på tilbud

Tilbake i Telemark sitter Carew og venter på hva fremtiden vil bringe.

Ønsket er å spille profesjonelt i utlandet og det skal heller ikke stå på interesserte klubber.

Det skal være klubber i flere av de største ligaene som ønsker å knytte til seg 17-åringen med det klingende navnet, Iker Carew, etter det Nettavisen forstår.

Faren skal nemlig ha ønsket å gi en hyllest til Norge og ga dermed sønnen navnet Carew som mellomnavn. Det er naturligvis den tidligere storspilleren John Carew som er inspirasjonen bak navnet. 17-åringen har i tillegg til det ecuadorianske familienavnet Erazo Ormaza til etternavn.

Fornavnet Iker er etter den tidligere Real Madrid-keeperen Iker Casillas forteller han videre.

På Skagerak Arena har de tro på at de kan utvikle talentet til å ta ytterligere steg.

- Vi har et berettiget håp om at vi kan utvikle han, på lik linje med de andre spillerne på juniorlaget vårt, til å bli en spiller for Odd i Eliteserien. Han har et spennende potensiale og må få det ut. Han har gode egenskaper til å skape ubalanse hos motstanderen.

- Det kommer til å stå på Iker sin utvikling og hans harde jobb hver dag. Vi venter spent på å se hvordan det blir og er tålmodige. Han er en spennende spiller, avslutter Odd-lederen.