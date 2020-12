Odds medaljehåp henger i en syltynn tråd etter 1-1 mot Sandefjord

En sen utligning fra Sandefjords Marc Vales sørget for 1-1 mot Odd og at Skien-klubben må varte opp med det utrolige for å kunne blande seg inn i medaljekampen.

Odd trenger å vinne alle sine tre resterende seriekamper med mange mål og at Vålerenga går på et stort tap i sin siste kamp mot Start for å kunne ta medalje i årets eliteseriesesong. Samtidig må også Rosenborg tape i siste serierunde. Jan Frode Nornes' mannskap kan også true Rosenborg om kvalifisering til europacupen. Trønderne ligger på 4.-plass, åtte poeng foran de hvitkledde fra Skien. Straffebom Odd hadde en trøblete dag på jobb borte mot Sandefjord, og det startet med straffebom tidlig i 2. omgang. I duell med Lars Grorud gikk Odds Mushaga Bakenga i bakken og fikk straffe, til store protester fra Grorud og resten av Sandefjord-leiren. En sikker Jacob Storevik reddet sin femte straffe for sesongen og hindret Espen Ruud i å sende gjestene i føringen. Men det tok ikke mer enn seks minutter før ballen omsider lå i nettmaskene. Bakenga plukket opp nedfallsfrukten fra det blokkerte skuddet til Robin Simovic og hamret inn 1-0 for gjestene. – Rettferdig resultat Etter litt klabb og babb i Odd-boksen like før slutt banket Vales inn utligningen og gjorde sesonginnspurten tøff for bortelaget. – Helt greit at det blir 1-1 her i dag. Et rettferdig resultat, sa Odd-trener Nornes til Eurosport etter kampen. – Gutta merker at vi har lagt bak oss en periode med karantene og lite trening, så nå skal vi restituere så godt som mulig før onsdagens kamp. Sandefjord på sin side har ikke mulighet til å blande seg inn i medaljekampen, men er iallfall sikret eliteseriespill også neste sesong. (©NTB) Reklame Strømsjokket: Spotpris 29,76 øre - fastpris 4,90 øre Fotball

Nasjonal toppliga

Sport Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening. Skriv ditt leserbrev her