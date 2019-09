Ødegaard: - Det blir kult å møte lillebror

Martin Ødegaard kommer med et lite stikk mot söta bror før søndagens naboduell i Stockholm.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Martin Ødegaard var blant Norges beste da Malta ble slått 2-0 på Ullevaal Stadion torsdag.

Nå retter Real Sociedad-profilen og resten av de norske landslagsgutta fokus mot søndagens møte med Sverige i Stockholm.

Kaller Sverige «lillebror»

Ødegaard ser spesielt fram til å spille mot sin lagkamerat i Spania, Alexander Isak, som scoret to mål da Sverige slo Færøyene 4-0 torsdag.

- Han er giftig, han, så må vi være obs på han. Han er farlig, særlig hvis han får rettvendt seg, så hvis han spiller må vi passe på han, sier Ødegaard etter Malta-kampen.

- Han er en av de største talentene jeg har spilt med. Han er et stort talent og kommer til å bli en klassespiller. Han er bra, sier Ødegaard videre om lagkameraten.

ADVARER: Martin Ødegaard advarer mot Alexander Isak før søndagens møte mellom Norge og Sverige. Foto: Jonathan Nackstrand (AFP)

20-åringen legger ikke skjul på at han trigges litt ekstra av at det er Sverige som er motstander denne helgen.

- Ja, absolutt. Det tror jeg alle gjør. Det er nabooppgjør og man spiller mot lillebror, så det blir kult, det, sier Ødegaard med et lurt smil og trolig vel vitende om at Sverige har deltatt i sju store mesterskap siden sist Norge klarte å kvalifisere seg for snart 20 år siden.

Han mener Norge i hjemmekampen mot Sverige, en kamp som endte 3-3, viste at laget er fullt på høyde med Janne Anderssons mannskap.

- Ja, det vil jeg si. Jeg synes at vi i store deler av hjemmekampen mot Sverige viser at vi er på høyde med dem og bedre i lange perioder, så det blir å skjerpe inn den siste delen av kampen, så har vi vist at vi absolutt kan slå dem. Vi skal dra dit og prøve å gjøre det.

Lagerbäck: - Viser hvilke kvaliteter han har

Ødegaard blir utvilsomt en viktig mann når Norge skal prøve å lure et rutinert, svensk forsvar. Landslagssjef Lars Lagerbäck var fornøyd med det han så av Norges juvel i torsdagens møte med Malta.

- Han gjorde en bra kamp. Det ble kanskje litt vanskelig i den andre omgangen, men totalt sett gjorde han en bra kamp. Han viser hvilke kvaliteter han har, sier landslagssjefen til Nettavisen.

Lagerbäck er klar på at Norge må se opp for flere enn Alexander Isak. Marcus Berg og Robin Quaison noterte seg også for scoringer i møtet med Færøyene torsdag.

- De har bra spisser, med Berg som er en veldig bra linkspiller og skaper mye, og så har du unge Isak og Quaison. Nå spiller de med alle tre, så vi får se om Janne vil gjøre det mot oss, men de har tre bra spisser i det svenske laget.

Nordtveit: - 50-50

Håvard Nordtveit er offensiv før søndagens kamp.

- De har kvaliteter over hele linja. Emil Forsberg er en klassespiller som kan gjøre mye alene, men nå er Alexander Isak fremadstormende og gjorde det bra mot oss på Ullevaal. Han er i form, sier Nordtveit til Nettavisen.

- Er Sverige klare favoritter?

- Nei, jeg vil nesten si 50-50. De har hjemmebane og vil kanskje ha 35.000 tilskuere der på sitt lag. Men det skal pirre oss til å gjøre det enda bedre, sier Nordtveit.

Norsk fotball har ikke alltid hatt like høy standing i vårt naboland. Nordtveit håper svenskene forventer en lett seier mot det norske laget.

- De kan bare tro det, men vi skal gjøre det vi kan for å være maks forberedt. Vi har bra oversikt over dem allerede, sier han.

Avspark på Friends Arena er 20.45 søndag.