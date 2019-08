Ødegaard: - La Liga er den beste ligaen i verden

Den norske stjernen hyller nivået i Spania.

Om to uker sparkes sesongen i gang for Martin Ødegaard og Real Sociedad. 20-åringen stortrives i sin nye utlånsklubb og hyller den spanske ligaen.

Etter mye om og men ble det klart at Ødegaard lånes ut fra Real Madrid til ligakollega Real Sociedad fram til sommeren 2020.

Midtbanespilleren storspilte for nederlandske Vitesse forrige sesong, og det er knyttet spenning til hva Ødegaard kan varte opp med når La Liga sparkes i gang om to uker til.

Om 20-åringen får tillit i lagets ligaåpning borte mot Valencia, gjenstår å se. I de siste treningskampene har han fått stadig mer ansvar.

- Jeg er klar til å bidra, men jeg stresser ikke så mye om jeg skal spille fra kamp én, to eller ti. Det er ikke så nøye. Men å komme meg gradvis inn i ting, det har jeg tro på, sier Ødegaard i et intervju med TV 2.

Ødegaard forteller at låneoppholdet i Real Sociedad er et steg opp fra spill i Nederland. 20-åringen er fast bestemt på at La Liga er den beste ligaen i verden.

- Ja, det synes jeg. Nå var jo England bra i Champions League i fjor da, og det er en tøff liga. Men fotballmessig synes jeg den spanske er den beste. Å kunne spille der er en drøm, uttaler Ødegaard.

Drammenseren har vært i Real Madrid siden januar 2015, men har til gode å slå gjennom i storklubben. Han har vært utlånt til Heerenveen, Vitesse og nå Real Sociedad siden 2017.

