Ødegaard: – Det blir en spesiell kamp

Martin Ødegaard møter flere kjente når han mønstrer på for Norge mot Spania i lørdagens EM-kvalifiseringskamp.

Lars Lagerbäck hadde med seg nettopp Ødegaard og Joshua King under fredagens pressekonferanse på Ullevaal stadion. Tidligere Spania-proff Dan Eggen oversatte til de spanske journalistene på plass.

– Det blir en spesiell kamp for min del siden jeg møter lagkamerater, tidligere lagkamerater og andre spillere jeg kjenner fra ligaen, sa Ødegaard.

Kampen blir spesiell for spissen King også. Han sa at han gledet seg voldsomt til å spille foran et fullsatt Ullevaal.

– Det blir viktig å være kompakte bak og prøve å ikke slippe inn mål. Vi må være 110 prosent skjerpet for å ha noen sjanse mot Spania, sa King.

King vet hva som står på spill.

– Det er mye som står spill siden vi kastet bort fire poeng mot Sverige og Spania. Dette er en kamp vi bør ha poeng i, sa King.

King og Ødegaard ble spurt om 4-4-1-1-formasjonen som Norge brukte mot Sverige, kontra den 4-4-2-formasjonen som Norge normalt har brukt.

– Jeg synes at vi viste mot Sverige at vi behersker to formasjoner. Det gjør oss mer uforutsigbare. Jeg tror ikke formasjonen har så mye å si. Vi har to gode måter å spille på, og vi får se i morgen hvordan det fungerer. Dette er fullt mulig uansett hvilke elleve spillere vi stiller med, sa Ødegaard.

Alle de 24 spillerne i troppen fullførte fredagens trening og er dermed aktuelle til lørdagens kamp mot Spania.

Tirsdag spiller Norge mot Romania i Bucuresti. Også det er en EM-kvalifiseringskamp.

(©NTB)